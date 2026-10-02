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銀環蛇鑽進家門 閩男稱「沒被咬」 救助人員揪1細節救1命

中國新聞組／北京2日電
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林先生左腳的腳背上有兩個紅點。（取材自東南早報）
林先生左腳的腳背上有兩個紅點。（取材自東南早報）

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文章摘要整理：

福建永春一名男子家中遭銀環蛇闖入，救助站站長憑一句話察覺其可能已被咬傷，及時叫醒檢查並送醫施打血清，成功救回一命。

福建省泉州市永春縣一名林姓居民，日前家中遭劇毒「銀環蛇」闖入，野生動物救助站站長蘇志雲獲報到場捕蛇，事後回想林男一句「開燈發現蛇在腳邊」的細節，警覺不對勁，連夜打電話叫醒林男檢查，果真在其腳背發現兩點無痛、無出血的咬痕，緊急送醫施打血清後順利化險為夷。

東南早報報導，9月28日深夜，永春縣野生動物救助站站長蘇志雲接到林男求助，趕赴其家中廚房捕獲劇毒銀環蛇。蘇志雲離開時突然想起林男曾表示「開燈後才猛然發現蛇在腳邊」，懷疑林男早已遭咬傷，隨即撥打電話阻止準備入睡的林男，叮囑其立刻檢查腳部，果然在左腳腳背發現兩個紅點，遂火速將林男帶往備有血清的醫院救治，所幸送醫及時已無大礙。

蘇志雲指出，銀環蛇毒性極強且屬神經毒素，兩顆尖牙細如髮絲、攻擊速度極快，被咬傷者通常無察覺且傷口不痛不癢，但半小時至24小時內會出現麻痺、頭暈、眼花及嘔吐等症狀，不及時治療恐有生命危險。他坦言：「如果當天晚上沒發現，他睡過去了就死了。」

事後相關報導引發網路討論，不少網友留言表示「銀環蛇亞洲第一毒蛇」、「銀環蛇咬後不痛不癢，一旦發作就無力回天」、「上次海南一女的晚上8點被這咬了，當夜就死了」，也有網友大讚「為專業且特別細心的蘇站長按讚」。

林先生家中鑽進劇毒銀環蛇。（取材自東南早報）
林先生家中鑽進劇毒銀環蛇。（取材自東南早報）

精華 FAQ

  • 9月28日深夜，福建泉州永春一名林姓居民家中廚房出現劇毒銀環蛇，救助站站長蘇志雲到場將蛇捕獲。林男最初以為自己沒有被咬，直到後續檢查才發現腳背有傷痕。

  • 因林男說自己是「開燈後才發現蛇在腳邊」，蘇志雲判斷這不符合銀環蛇咬人後常無痛無感的特徵，擔心林男早已中招，便立刻打電話叫醒他檢查腳部。

  • 銀環蛇屬神經毒蛇，咬傷常不痛不癢，症狀可能延後出現，若未及時處理恐致命。林男被發現左腳背有兩點咬痕後，隨即送往有血清的醫院治療，才順利脫險。

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