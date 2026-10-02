銀環蛇鑽進家門 閩男稱「沒被咬」 救助人員揪1細節救1命

林先生左腳的腳背上有兩個紅點。（取材自東南早報）

AI摘要 文章摘要整理： 福建永春一名男子家中遭銀環蛇闖入，救助站站長憑一句話察覺其可能已被咬傷，及時叫醒檢查並送醫施打血清，成功救回一命。

福建省泉州市永春縣一名林姓居民，日前家中遭劇毒「銀環蛇」闖入，野生動物救助站站長蘇志雲獲報到場捕蛇，事後回想林男一句「開燈發現蛇在腳邊」的細節，警覺不對勁，連夜打電話叫醒林男檢查，果真在其腳背發現兩點無痛、無出血的咬痕，緊急送醫施打血清後順利化險為夷。

東南早報報導，9月28日深夜，永春縣野生動物救助站站長蘇志雲接到林男求助，趕赴其家中廚房捕獲劇毒銀環蛇。蘇志雲離開時突然想起林男曾表示「開燈後才猛然發現蛇在腳邊」，懷疑林男早已遭咬傷，隨即撥打電話阻止準備入睡的林男，叮囑其立刻檢查腳部，果然在左腳腳背發現兩個紅點，遂火速將林男帶往備有血清的醫院救治，所幸送醫及時已無大礙。

蘇志雲指出，銀環蛇毒性極強且屬神經毒素，兩顆尖牙細如髮絲、攻擊速度極快，被咬傷者通常無察覺且傷口不痛不癢，但半小時至24小時內會出現麻痺、頭暈、眼花及嘔吐等症狀，不及時治療恐有生命危險。他坦言：「如果當天晚上沒發現，他睡過去了就死了。」

事後相關報導引發網路討論，不少網友留言表示「銀環蛇亞洲第一毒蛇」、「銀環蛇咬後不痛不癢，一旦發作就無力回天」、「上次海南一女的晚上8點被這咬了，當夜就死了」，也有網友大讚「為專業且特別細心的蘇站長按讚」。

林先生家中鑽進劇毒銀環蛇。（取材自東南早報）