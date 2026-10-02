銀鱈魚標榜「兒童專用」 上海2歲娃吃8個月竟汞中毒

電商平台此前售賣的「迷你裝」銀鱈魚。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 上海一名2歲幼兒連吃標榜兒童裝的銀鱈魚8個月後汞中毒，事件揭露業者以寶寶輔食話術掩蓋深海魚甲基汞風險，並引發平台下架與監管補漏呼聲。

上海一名兩歲幼兒長期食用標榜「南極銀鱈魚兒童裝」產品後爆發汞中毒，血汞含量達27.87ug/L，遠超正常範圍，引發輿論譁然。家長指控商家以「專為寶寶輔食設計」模糊行銷，卻隱瞞深海掠食性魚類甲基汞富集風險；事件發酵後，多個電商 平台已緊急將相關產品下架或刪除「寶寶」等字眼。

紅星新聞報導，該家長表示，孩子連續食用該產品約8個月，每周2至3次，平均一周食用110克。也有家長表示，他們從添加輔食開始就選用這類銀鱈魚，看中的就是標註寫的「兒童裝、寶寶裝、小塊去皮去刺、主打寶寶輔食專用」，所以以為是安全、適合低齡寶寶的健康食材，偶然體檢才發現血汞比正常值高許多。沒想到廠商竟然說，「兒童裝」只是切得更小、方便烹飪的包裝，並不代表是嬰幼兒專用輔食。

類似的兒童裝、寶寶裝、迷你裝銀鱈魚產品在多個電商平台均有銷售，其宣傳策略相似，皆是專為寶寶輔食設計、寶寶食用起來更加安心、分階段餵養適應寶寶成長等話術，卻幾乎未提及深海大型掠食性魚類固有的甲基汞富集風險。

更改後，產品介紹中刪除了「寶媽」、「寶寶」等字眼。(取材自紅星新聞)

有電商宣傳頁面突出「專為寶寶輔食打造」。(取材自紅星新聞)

報導指出，廣東一所三甲醫院臨床營養科的主治醫師指出，從醫學和營養學角度來看，這些標註「兒童裝、「寶寶裝」、「迷你裝」的銀鱈魚，屬於食物鏈上層的大型深海掠食性魚類，處於食物鏈頂端，甲基汞含量偏高，幼兒連續數周頻繁攝入有導致甲基汞暴露超量甚至中毒的風險。

食品行業從業者與法界人士指出，目前僅0至3歲嬰幼兒食品設有嚴格國家標準，市面大量「兒童裝」本質上僅為普通食品，業者係利用監管灰色地帶與資訊不對稱誤導消費。

律師表示，商家未履行關鍵食品安全風險提示義務，已涉嫌虛假宣傳與營銷誤導。國家市場監督管理總局已發布新規，規定無標準依據者不得標稱適合未成年人食用，該規範將於2027年3月正式施行；政協委員與專家也呼籲盡快建立未成年人食品分齡國標，補齊監管漏洞。

電商平台此前售賣的「寶寶裝」銀鱈魚產品。(取材自紅星新聞)