我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／伊朗女歌手被判鞭74下 鞭刑有多可怕？

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

銀鱈魚標榜「兒童專用」 上海2歲娃吃8個月竟汞中毒

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
電商平台此前售賣的「迷你裝」銀鱈魚。(取材自紅星新聞)
電商平台此前售賣的「迷你裝」銀鱈魚。(取材自紅星新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

上海一名2歲幼兒連吃標榜兒童裝的銀鱈魚8個月後汞中毒，事件揭露業者以寶寶輔食話術掩蓋深海魚甲基汞風險，並引發平台下架與監管補漏呼聲。

上海一名兩歲幼兒長期食用標榜「南極銀鱈魚兒童裝」產品後爆發汞中毒，血汞含量達27.87ug/L，遠超正常範圍，引發輿論譁然。家長指控商家以「專為寶寶輔食設計」模糊行銷，卻隱瞞深海掠食性魚類甲基汞富集風險；事件發酵後，多個電商平台已緊急將相關產品下架或刪除「寶寶」等字眼。

紅星新聞報導，該家長表示，孩子連續食用該產品約8個月，每周2至3次，平均一周食用110克。也有家長表示，他們從添加輔食開始就選用這類銀鱈魚，看中的就是標註寫的「兒童裝、寶寶裝、小塊去皮去刺、主打寶寶輔食專用」，所以以為是安全、適合低齡寶寶的健康食材，偶然體檢才發現血汞比正常值高許多。沒想到廠商竟然說，「兒童裝」只是切得更小、方便烹飪的包裝，並不代表是嬰幼兒專用輔食。

類似的兒童裝、寶寶裝、迷你裝銀鱈魚產品在多個電商平台均有銷售，其宣傳策略相似，皆是專為寶寶輔食設計、寶寶食用起來更加安心、分階段餵養適應寶寶成長等話術，卻幾乎未提及深海大型掠食性魚類固有的甲基汞富集風險。

更改後，產品介紹中刪除了「寶媽」、「寶寶」等字眼。(取材自紅星新聞)
更改後，產品介紹中刪除了「寶媽」、「寶寶」等字眼。(取材自紅星新聞)

有電商宣傳頁面突出「專為寶寶輔食打造」。(取材自紅星新聞)
有電商宣傳頁面突出「專為寶寶輔食打造」。(取材自紅星新聞)

報導指出，廣東一所三甲醫院臨床營養科的主治醫師指出，從醫學和營養學角度來看，這些標註「兒童裝、「寶寶裝」、「迷你裝」的銀鱈魚，屬於食物鏈上層的大型深海掠食性魚類，處於食物鏈頂端，甲基汞含量偏高，幼兒連續數周頻繁攝入有導致甲基汞暴露超量甚至中毒的風險。

食品行業從業者與法界人士指出，目前僅0至3歲嬰幼兒食品設有嚴格國家標準，市面大量「兒童裝」本質上僅為普通食品，業者係利用監管灰色地帶與資訊不對稱誤導消費。

律師表示，商家未履行關鍵食品安全風險提示義務，已涉嫌虛假宣傳與營銷誤導。國家市場監督管理總局已發布新規，規定無標準依據者不得標稱適合未成年人食用，該規範將於2027年3月正式施行；政協委員與專家也呼籲盡快建立未成年人食品分齡國標，補齊監管漏洞。

電商平台此前售賣的「寶寶裝」銀鱈魚產品。(取材自紅星新聞)
電商平台此前售賣的「寶寶裝」銀鱈魚產品。(取材自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 一名2歲幼兒連續約8個月食用標榜「兒童裝」的銀鱈魚，每周2至3次，最後血汞達27.87ug/L而疑似中毒，家長因此質疑商品宣傳誤導。

  • 報導指出銀鱈魚屬深海大型掠食性魚類，位於食物鏈上層，較易累積甲基汞；幼兒若長期、頻繁攝入，可能超量暴露甚至出現汞中毒。

  • 多個電商平台已緊急下架或移除相關字眼，專家與律師則指出可能涉及虛假宣傳；同時也呼籲建立未成年人食品分齡國標，補上監管漏洞。

電商

上一則

從渤海到南海島礁 中國海警在十一這一天升五星紅旗

下一則

3天抓12萬條 北京宣戰「美國白蛾」 請出「生物特工」

延伸閱讀

「鮭魚皮」其實可以吃、能抗發炎 營養師教你食用關鍵

「鮭魚皮」其實可以吃、能抗發炎 營養師教你食用關鍵
閒魚涉黃？ 「處寶可約」暗語曝最小僅14歲 價格2至3萬

閒魚涉黃？ 「處寶可約」暗語曝最小僅14歲 價格2至3萬
懲處食安犯罪 湖南今年以來查辦違法案件已逾4000件

懲處食安犯罪 湖南今年以來查辦違法案件已逾4000件
羊奶配方可降低嬰兒濕疹風險64%？ 跨國研究：有家族病史寶寶效果明顯

羊奶配方可降低嬰兒濕疹風險64%？ 跨國研究：有家族病史寶寶效果明顯

熱門新聞

薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17
9月27日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目女子單打決賽中，中國選手王曼昱4比2戰勝中國選手孫穎莎，奪得冠軍。圖為孫穎莎在比賽中。（新華社）

亞運乒乓女單拿銀牌 孫穎莎：我可能等不到下一屆了

2026-09-27 21:30
圖為中國北京。（歐新社）

請假3天連休13天 中秋首日中國2.4億人次跨域移動

2026-09-25 12:25

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收