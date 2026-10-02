500萬放餘額寶1天收益大縮水 網嘆：擁500萬也沒法躺平

500萬資金存放餘額寶1天收益現今約144元，遠低於早年可拿到500多元利息的水平。（取材自快科技）

AI摘要 文章摘要整理： 500萬放在餘額寶，如今一天僅約144元收益，較早年4%以上年化時大幅下降，讓不少網友感嘆靠利息躺平已不現實。

「500萬放餘額寶一天的收益」話題，2日衝上微博 熱搜，依最新收益率推算，同樣500萬元（人民幣，下同，約74.5萬美元），1天僅可拿144元（約21.4美元），遠低於早年可獲500多元（逾74.5美元）利息的水平。如今折算每月約4300元（約641美元），全年收益僅約5.2萬元（約7756美元）。不少網友感慨，想單純靠利息躺平已經很難實現。

據快科技報導，許多人仍記得，餘額寶剛走紅時，年化收益率一度衝上4%以上。同樣500萬元本金，當時一天可拿到500多元利息，不少人因此把餘額寶當成「躺平理財工具」。但近幾年市場整體利率 持續走低，餘額寶七日年化收益率已跌至0.83%附近，收益隨之大幅縮水。

報導指出，這筆本金數字看似龐大，實際拿到的利息並不多。在大城市，每月3000多元（逾447美元）勉強夠支應吃飯開銷，房租、看病等大額支出則根本無法負擔。不少網友留言表示，「就算手裡有500萬，全部放餘額寶，也完全達不到躺平過日子的水平」。

不過，餘額寶屬於貨幣基金，本身定位就不是高收益理財。其優勢在於靈活存取，用錢時可隨時取出，主要用來存放短期備用現金，「追求穩而不是賺大錢」。

也有網友討論，若想要更高收益，就不能只放貨幣基金，可考慮定期存款、債券類產品，但這些選擇大多會犧牲資金流動性，也會附帶相應風險，「不會穩賺不賠」。

報導認為，這次熱搜話題讓不少普通人認清現實：在低利率時代，單純靠大額現金吃利息過日子已越來越不現實；即使擁有大額本金，也要做好資產搭配，不能全部放在貨幣理財產品中。

報導也提醒，民眾不要被熱搜數字誤導，一般用戶平時把錢放在餘額寶，主要是用來保管零用錢與應急資金，不應抱著靠餘額寶賺大錢的期待。理財仍須結合自身能承受的風險與用錢時間做規劃，「不要盲目幻想躺平」。