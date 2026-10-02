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3天抓12萬條 北京宣戰「美國白蛾」 請出「生物特工」

中國新聞組／北京2日電
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樹上爬滿美國白蛾幼蟲，看得人頭皮發麻。（取材自北京日報／北京林業大學供圖）
樹上爬滿美國白蛾幼蟲，看得人頭皮發麻。（取材自北京日報／北京林業大學供圖）

AI摘要

文章摘要整理：

北京為對抗入侵物種美國白蛾，結合民眾抓蟲比賽與釋放周氏嚙小蜂等生物防治，三天清除逾12萬條幼蟲，盼降低樹木受害與健康風險。

中國首都北京目前正遭遇入侵物種「美國白蛾」第三代幼蟲為害盛期，大批毛毛蟲把路樹葉子啃得只剩骨架，還引發過敏等健康危害及生活困擾。北京近日舉辦了一場「抓毛毛蟲大賽」，220人在短短三天內就累計抓到37斤、超過12萬條毛毛蟲，有人一抓就約8000條，數量令人咋舌。北京官方並已先後釋放美國白蛾幼蟲的天敵——周氏嚙小蜂總計11億隻，擔任「生物特工」，從源頭切斷繁殖鏈。

「美國白蛾，收你的人來啦！」據央視、揚子晚報報導，為治理美國白蛾，北京野生動物園從9月28日至30日舉辦了一場「抓毛毛蟲大賽」，抓獲重量前三名將獎勵門票。9月28日，有參賽遊客發帖稱：「孤軍奮戰一天，拚到第二名，收獲五張門票，總計抓蟲596克。第一名五個人組團來的，比我多一倍，我是真追不上了，都是卷王啊。」

盒裡裝的都是遊客手抓的美國白蛾幼蟲。（取材自極目新聞）
盒裡裝的都是遊客手抓的美國白蛾幼蟲。（取材自極目新聞）

網帖配圖顯示，其抓獲的「毛毛蟲」足足裝滿了6個塑料盒。該遊客表示自己邊抓邊數，596克大約有4000條美國白蛾幼蟲。參賽者、北京市民梁女士表示，自己抓了大約4000條毛毛蟲，足足裝滿了6個塑料盒，卻只能排第二，冠軍抓到的毛毛蟲數量直接翻一倍。

據北京野生動物園社交平台帳號公布的首日戰績：第一名1069.5克，大幅領先；第二名596.3克；第三名391.4克；自從「抓蟲大賽」開始以來，三天共捕捉了37斤、12萬條美國白蛾幼蟲。

遊客正將美國白蛾幼蟲「夾」進盒裡。（取材自極目新聞）
遊客正將美國白蛾幼蟲「夾」進盒裡。（取材自極目新聞）

對於抓獲的幼蟲，工作人員表示，活動中抓獲的所有美國白蛾幼蟲已集中銷毀，不會餵給園區動物。這項抓毛毛蟲大賽因參與者爆棚，直至十一國慶假期仍在持續。

人工抓捕只是蟲害防控手段之一，針對美國白蛾蟲情，北京採取「剪、誘、防、藥」綜合治理手段，並派出一名高效的生物「特工」——周氏嚙小蜂。它是一種寄生蜂，是鱗翅目害蟲的剋星，有敏銳的「生物導航」能力，能精確找到藏在樹皮縫隙、落葉堆裡的美國白蛾蛹，用腹部鋒利的產卵器刺破蛹殼，把200到300粒卵產在蛹裡。卵孵化後，幼蟲以美國白蛾蛹內部組織為食，令其無法羽化成成蟲。新一代小蜂還會從空蛹殼飛出，繼續尋找新的蛹作為寄主，形成可持續循環。

北京今年已釋放周氏嚙小蜂近7億頭，9月28日再繼續釋放約4億頭。如果在樹上看到用於釋放周氏嚙小蜂的柞蠶蛹或紙袋，請大家不要去摘取。

據報導，美國白蛾的繁殖力強，每一頭雌蛾可以產800到2000粒卵。最近幾年冬天不太冷，北方雨水增加，植物長勢好，對蟲子來說「糧食」充足，是今年蛾災的主要原因。而作為入侵物種，美國白蛾會直接啃食綠化帶和林木的樹葉，造成比較嚴重的生態破壞，幼蟲可能引起部分人群皮膚過敏。

精華 FAQ

  • 因北京正值美國白蛾第三代幼蟲為害盛期，路樹葉片被啃食嚴重，還可能引發過敏與生活困擾，因此用比賽方式動員民眾協助清除蟲害。

  • 北京野生動物園活動三天共吸引220人參與，合計抓到37斤、超過12萬條美國白蛾幼蟲，單人最高紀錄約有8000條，成果相當驚人。

  • 周氏嚙小蜂是美國白蛾幼蟲的天敵，會把卵產進蛹內，讓幼蟲吃掉蛹體後無法羽化成蟲。北京今年已釋放近7億頭，9月28日再放約4億頭。

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