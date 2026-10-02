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真假？中7成家庭存款不到9萬 能提現30萬是「人上人」

中國新聞組／北京2日電
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一項調查顯示，中國超七成家庭的銀行存款不到10萬元人民幣。示意圖。（路透）
一項調查顯示，中國超七成家庭的銀行存款不到10萬元人民幣。示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

報導引述調查稱中國家庭存款中位數僅8.7萬元，超過7成家庭存款不足10萬元，能拿出30萬元現金者僅約6%，但也有聲音認為這不等於真正貧窮。

中國官方近年頻頻出招刺激消費，但效果總遭大批網民吐槽。中國一般家庭真的沒錢嗎？據西南財經大學一份「中國家庭金融調查（CHFS）」數據，中國全國家庭存款中位數僅8.7萬元（人民幣，下同），超過74%家庭存款不足10萬元；而能拿出30萬元流動存款的家庭，已算是「人上人」，但占比僅約6%。這項數據立刻引發大批網民共鳴，將它推上了熱搜；不過也有評論認為統計數據粗糙：「沒銀行存款不代表沒財產。」

據網易報導，西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心追蹤十餘年的全國家庭存款中位數，2026年數據顯示，全國家庭存款中位數僅8.7萬元；存款0至5萬元的家庭占52.3%，5萬至10萬元占21.7%，合計74%的家庭存款不足10萬元。存款超30萬元的家庭僅約6%，能隨時拿出50萬元現金的不足4%。

這意味著，中國有超七成家庭的銀行存款加起來不到10萬元；全國有一半的家庭，把所有銀行卡、微信、支付寶裡的錢湊到一起，連9萬都拿不出來。這對比央行數據顯示人均存款超12萬元，差距懸殊。

另據招商銀行年報，2025年末，約2.65%的高端客戶持有全行87.4%以上的零售資產。對比2020年報告中「2.49%的金葵花客戶拿走81.7%零售資產」的數據，高淨值客戶的資產集中度在五年間上升了近6個百分點。據香港經濟日報報導，這意味著財富向頭部集中的趨勢不僅未放緩，反而在加速。簡單而言，就是「富者愈富」。

不過有評論認為，西南財經大學這套統計只計算銀行活期和定期存款，不含房產、股票、基金、理財等資產。國內家庭財富結構中，房產占總資產超過一半，背著房貸的同時，可隨時動用的現金存款確實有限。「拿不出10萬存款」並不等同於「窮」，更多反映的是家庭可支配流動資金的真實狀況。

對於調查結果，有不少網友留言：「我就是那個超過7成的」，但也有網友質疑：「瞎扯，我黑龍江鶴崗，全國最窮省份，沒見過哪個家庭拿不出10萬的，都不做調研的麼」、「這種數據公布是有其它目的的，江浙滬京深廣的家庭怎麼可能拿不出30W，占比就不止6%了吧」、「國人內斂，問存款一般不說實數，除非有其他佐證。」

精華 FAQ

  • 文中引述西南財經大學家庭金融調查指出，中國全國家庭存款中位數僅8.7萬元，且存款0至5萬元與5萬至10萬元家庭合計占74%，顯示多數家庭流動存款偏低。

  • 因為調查顯示，存款超30萬元的家庭僅約6%，能隨時拿出50萬元現金的更不到4%，相對於多數家庭存款不到10萬元，30萬元現金已屬少數高流動資金群體。

  • 評論指出，調查主要計算銀行活期與定期存款，未納入房產、股票、基金與理財資產；在中國家庭財富結構中，房產占比高，因此存款少不代表整體資產少。

微信 央行

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