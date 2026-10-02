我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

中國指數研究院：中國百城新屋微漲 二手房跌幅擴大

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：9月百城新屋均價1萬7285元，環比微漲0.17%，同比上漲2.12%。
  • 重點二：二手住宅均價跌至每平方米1萬2452元，環比下跌0.6%，跌幅擴大。
  • 重點三：政策持續加碼，核心城市新房有支撐，二手房短期仍可能續調。

AI摘要

文章摘要整理：

中國指數研究院數據顯示，9月百城新房價格微漲、二手房跌幅擴大，上海二手房更由跌轉漲；隨著房地產新制度與增量政策落地，市場預計4季度延續築底。

中國指數研究院10月1日發布9月份中國主要城市相關數據，新房價格同環比結構性上漲，二手房價同環比下跌。

中新社報導，2026年9月，中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米1萬7285元（人民幣，下同，約2577.5美元），環比上漲0.17%，同比上漲2.12%；二手住宅平均價格為每平方米1萬2452元，環比下跌0.6%，同比下跌6.94%。其中，9月，上海二手住宅價格環比由跌轉漲，上漲0.11%。

從市場表現來看，當月，上海、北京、杭州、成都等重點城市均有優質新建樓盤入市，百城新房價格環比延續結構性上漲態勢，且漲幅較上月略有擴大。重點城市二手房市場保持較高活躍度，成交量同比繼續增長，但價格環比跌幅有所擴大。 　　 　　 　　

近月來，房地產市場迎來多項具有長期影響的基礎性制度調整。住房和城鄉建設部明確，以項目公司制、主辦銀行制、現房銷售制三項制度為重點，改革完善房地產基礎性制度。9月28日召開的國務院常務會議提出「推出一批務實管用的增量政策」，明確「研究出台穩定房地產市場、促進就業增收等政策措施」。

次日，財政部等3部門發佈房貸貼息政策，明確自10月1日起，符合條件的居民房貸可享受1個百分點的貼息支持。9月末，北京、上海、廣州先後落地商品住宅銷售制度改革實施細則，圍繞預售管理、現房銷售、土地款分期繳納等作出細化安排。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶說，今年4季度，房地產市場預計延續築底態勢，核心城市需求端政策顯效和優質項目入市仍將為新房銷售提供一定支撐；二手房成交或保持較高活躍度，但掛牌規模仍處相對高位，價格短期或延續調整。從中期看，隨著現房銷售等政策對房企拿地策略和資金占用影響的逐步傳導，明年起其對新增供應的影響將逐步加深。

精華 FAQ

  • 9月百城新建住宅平均價格為每平方米1萬7285元，環比上漲0.17%、同比上漲2.12%；二手住宅均價為每平方米1萬2452元，環比下跌0.6%、同比下跌6.94%，呈現新房微漲、二手房走弱的分化格局。

  • 上海、北京、杭州、成都等重點城市有優質新建樓盤入市，帶動百城新房價格延續結構性上漲，且漲幅較上月略有擴大，反映核心城市供給品質提升對價格形成支撐。

  • 中指研究院認為，4季度房市仍將築底，需求端政策與優質項目入市可支撐新房；二手房成交量或維持活躍，但掛牌高位下價格短期可能繼續調整，中期則受現房銷售等制度影響更深。

房地產 國務院 房價

上一則

中國多省撒幣拚內需 趕在Q4前推出鼓勵措施

下一則

阿湯哥新片「挖掘者」涉敏感內容？香港上映前遭撤

延伸閱讀

中國預售屋將步入歷史？中住建部：推進「現房銷售制」

中國預售屋將步入歷史？中住建部：推進「現房銷售制」
北京房市新政 推現房銷售 要求訂金不得超過房價1%

北京房市新政 推現房銷售 要求訂金不得超過房價1%
上海房市再現「千人搖」 開盤即完售 中古屋市場也回暖

上海房市再現「千人搖」 開盤即完售 中古屋市場也回暖
中國救房市 傳全國性補貼房貸利息 總額度上看1000億元人民幣

中國救房市 傳全國性補貼房貸利息 總額度上看1000億元人民幣

熱門新聞

薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17
9月27日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目女子單打決賽中，中國選手王曼昱4比2戰勝中國選手孫穎莎，奪得冠軍。圖為孫穎莎在比賽中。（新華社）

亞運乒乓女單拿銀牌 孫穎莎：我可能等不到下一屆了

2026-09-27 21:30
圖為中國北京。（歐新社）

請假3天連休13天 中秋首日中國2.4億人次跨域移動

2026-09-25 12:25

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收