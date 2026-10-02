中國指數研究院：中國百城新屋微漲 二手房跌幅擴大

AI重點 文章重點整理： 重點一： 9月百城新屋均價1萬7285元，環比微漲0.17%，同比上漲2.12%。

9月百城新屋均價1萬7285元，環比微漲0.17%，同比上漲2.12%。 重點二： 二手住宅均價跌至每平方米1萬2452元，環比下跌0.6%，跌幅擴大。

二手住宅均價跌至每平方米1萬2452元，環比下跌0.6%，跌幅擴大。 重點三：政策持續加碼，核心城市新房有支撐，二手房短期仍可能續調。

AI摘要 文章摘要整理： 中國指數研究院數據顯示，9月百城新房價格微漲、二手房跌幅擴大，上海二手房更由跌轉漲；隨著房地產新制度與增量政策落地，市場預計4季度延續築底。

中國指數研究院10月1日發布9月份中國主要城市相關數據，新房價 格同環比結構性上漲，二手房價同環比下跌。

中新社報導，2026年9月，中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米1萬7285元（人民幣，下同，約2577.5美元），環比上漲0.17%，同比上漲2.12%；二手住宅平均價格為每平方米1萬2452元，環比下跌0.6%，同比下跌6.94%。其中，9月，上海二手住宅價格環比由跌轉漲，上漲0.11%。

從市場表現來看，當月，上海、北京、杭州、成都等重點城市均有優質新建樓盤入市，百城新房價格環比延續結構性上漲態勢，且漲幅較上月略有擴大。重點城市二手房市場保持較高活躍度，成交量同比繼續增長，但價格環比跌幅有所擴大。

近月來，房地產 市場迎來多項具有長期影響的基礎性制度調整。住房和城鄉建設部明確，以項目公司制、主辦銀行制、現房銷售制三項制度為重點，改革完善房地產基礎性制度。9月28日召開的國務院 常務會議提出「推出一批務實管用的增量政策」，明確「研究出台穩定房地產市場、促進就業增收等政策措施」。

次日，財政部等3部門發佈房貸貼息政策，明確自10月1日起，符合條件的居民房貸可享受1個百分點的貼息支持。9月末，北京、上海、廣州先後落地商品住宅銷售制度改革實施細則，圍繞預售管理、現房銷售、土地款分期繳納等作出細化安排。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶說，今年4季度，房地產市場預計延續築底態勢，核心城市需求端政策顯效和優質項目入市仍將為新房銷售提供一定支撐；二手房成交或保持較高活躍度，但掛牌規模仍處相對高位，價格短期或延續調整。從中期看，隨著現房銷售等政策對房企拿地策略和資金占用影響的逐步傳導，明年起其對新增供應的影響將逐步加深。