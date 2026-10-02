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中國多省撒幣拚內需 趕在Q4前推出鼓勵措施

中國新聞組／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：四川等多省趕在Q4前推出財政補貼與獎勵措施。
  • 重點二：四川發放多類消費券，票根經濟最高補貼500元。
  • 重點三：專家指地方政策旨在托底偏弱內需與全年成長目標。

AI摘要

文章摘要整理：

中國四川、重慶、江蘇與湖北等地在10月1日前密集推出補貼與獎勵政策，透過消費券、票根經濟及企業激勵，提振內需並支撐全年成長目標。

中國多個地方政府如四川、重慶、江蘇和湖北等省分最近趕在10月1日第4季開始前公布新措施，透過財政資金補貼和獎勵推動經濟。

專家分析，中國第二季經濟成長率與全年目標還有差距，地方因而針對偏弱內需推出鼓勵措施。

第一財經報導，四川省政府辦公廳9月30日發布「關於推動經濟持續向新向優向好發展的若干政策措施」。

在提振消費方面，四川將發放商貿服務消費券、文旅體消費券、輔具消費券，實施省級票根經濟獎補、消費品以舊換新補貼、省級有獎發票試點、夜間經濟發展地標縣激勵等。

其中，「省級票根經濟獎補」是從即起至2027年3月31日，個人消費者憑演唱會、博物館、景區、電影、體育賽事、交通等票根，到零售、餐飲和住宿消費，可申領補貼，單張票根最高補貼人民幣500元（約74.5美元），資金由省級財政全額負擔 。

在幫助企業方面，對外貿企業外匯衍生品履約金額補貼、貨車高速公路通行費優惠、企業穩崗擴崗激勵，還將實施工業專案竣工達產激勵、供需對接激勵、肉牛奶牛提質改良激勵、畜禽養殖規模主體培育激勵以及優質企業培育激勵等。

對比幾個省分政策內容，四川表現出「政府掏真金白銀」的特點，20條措施中，每條措施都有明確補貼或獎勵的金額和標準。

東北證券宏觀經濟首席分析師廖博表示，中國第二季經濟成長率實際增速為4.3%，與全年4.5%至5%的目標有一定差距，因此在地方政府層面逐步推出政策，特別是針對相對偏弱的內需，形成托底作用。

精華 FAQ

  • 因中國第2季經濟成長率為4.3%，距離全年4.5%至5%的目標仍有差距，地方政府希望在Q4前以財政補貼與獎勵先行托底內需、穩住經濟動能。

  • 四川推出商貿服務、文旅體與輔具消費券，並搭配消費品以舊換新補貼、有獎發票試點、夜間經濟激勵等，幾乎涵蓋多個消費場景以刺激支出。

  • 即日起至2027年3月31日，個人憑演唱會、博物館、景區、電影、體育賽事或交通票根，到零售、餐飲、住宿消費可申請補貼，單張票根最高補貼500元，由省級財政全額負擔。

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