景區告急…九寨溝門票賣光 日均3億人次出行等於美國人口

遊客在九寨溝景區門口排隊入園。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 十一長假首日，多個熱門景區門票幾乎全面售罄。

十一長假首日，多個熱門景區門票幾乎全面售罄。 重點二： 交通部估算假期日均逾3億人次出行，約等於美國人口。

交通部估算假期日均逾3億人次出行，約等於美國人口。 重點三：深中通道等多地高速嚴重壅堵，錯峰反成集體塞車。

AI摘要 文章摘要整理： 中國十一黃金周首日，故宮、九寨溝、布達拉宮等熱門景區門票告急，深中通道也出現嚴重堵塞；交通部預估7天假期將有21.3億人次跨區域流動。

中國「十一」黃金周長假開始了，不過旅遊門票在假期第一天已「告急」，北京故宮、九寨溝、布達拉宮等熱門景區在假期前半段的門票幾乎售罄；深中通道也出現了「世紀大壅堵」，有人稱「1個小時只走了500米」。此外，交通運輸部的預測，十一的7天假期全社會跨區域人員流動量將達21.3億人次，平均到每天，有逾3億人次出行，是平時的1.7倍左右。形象來說，每天大約「搬運」一個美國的人口。

中國多數熱門景區的門票採個人網上預約制，當天購票者只能等退票等零星釋出的餘票才能進入。綜合中國媒體報導，四川九寨溝景區管理局表示，景區10月1日至5日門票已全部售罄，九寨溝景區旺季最大遊客承載量為每天4.1萬人次，未預訂到門票的遊客可選擇購買其他日期門票，或選擇到九寨溝縣神仙池、甲勿海·熊貓園等周邊景區遊玩。

此外，四川稻城亞丁景區今年8月1日至10月31日實行限時免門票政策，觀光 車同步免費，吸引大批遊客預約。截至9月28日下午，景區9月29日至10月5日各時段當日門票預約量，均已達到1.5萬張最大承載限額，全數約滿。

西藏布達拉宮網上預約平台顯示，一號通道門票從1日至10日都賣完；二號通道1日至7日門票售罄；雪城線1日至4日門票售罄，5至7日還可預約。布達拉宮一號通道是全景深度路線，二號通道是只在每年旺季期間開放的精簡路線。

阿壩旅遊網預訂平台顯示，四姑娘山景區雙橋溝加臥龍中華大熊貓苑套票1日至4日售罄。蘇州拙政園購票程式顯示，2至5日無可預約時段。

據香港01報導，有多名網友發文稱，十一假期首日深中通道堵成「豬肝紅」。儘管不少網友錯峰出行，於凌晨出發，依然被堵在路上。「今年十一明顯更塞車了，昨天半夜應該紅了一夜」、「凌晨5點多出發，深中通道堵40多分鐘還沒上橋」「真的醉了，1個小時走了500米」、「深圳回江門歷經9個小時」。

其實，在十一前一天，深中通道就已出現擁堵情況。多名網友稱，沿江高速、武深高速、廣州繞城高速等都堵成了「豬肝紅」，有網友表示「錯峰出行這個想法，一旦太多人一起執行，就變成集體堵車現場」、「第一批聰明人錯峰變集體堵車，我也陷進來了」。

另據澎湃新聞報導，交通運輸部指出，10月1日預計全社會跨區域人員流動量3億3410萬人次，環比增長52.3%，比2025年同期下降0.5%。

今年中國十一國慶假期，旅遊、探親人流疊加。 （中新社）