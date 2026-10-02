十一長假／「全是華人身影」 澳洲旅遊業：以為在中國

澳洲景區滿眼都是中國遊客。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 十一長假帶動大量中國遊客赴澳洲旅遊。

十一長假帶動大量中國遊客赴澳洲旅遊。 重點二： 雪梨、墨爾本熱門景點幾乎滿是華人身影。

雪梨、墨爾本熱門景點幾乎滿是華人身影。 重點三：澳洲成為中國遊客熱門替代目的地之一。

AI摘要 文章摘要整理： 中秋、十一長假疊加後，中國遊客大量湧入澳洲景點，當地熱門觀光區幾乎可見滿滿華人身影，澳洲也被視為出境旅遊的熱門替代選項。

中秋、十一雙節疊加，不少人通過拼假方式解鎖十餘天超長假期，選擇出境遊玩。近日，有網友分享在澳洲 旅遊的有趣體驗：當地各大熱門景區隨處可見中國遊客身影，全程幾乎可以無障礙聽懂周邊交流。

極目新聞報導，網友王先生日前發布一段澳洲知名景點的現場視頻，引發關注。視頻畫面中，海邊觀光 棧道上人潮湧動，駐足拍照、打卡遊覽的遊客大多來自中國。王先生表示，該視頻拍攝於9月28日，隨著十一假期到來，中國遊客肯定會更多。

「當地景點基本被國慶大軍占領，熱門景點中國遊客占到九成」，王先生形容，「中國遊客老多了，本地人都看傻了。外國人占比感覺不超過上海外灘——除了工作人員，都是同胞。」王先生在澳洲生活多年，他笑稱，滿眼都是中國遊客，一時間竟有些恍惚，分不清究竟身處中國還是澳洲。

另有多位在澳洲旅遊的中國遊客指出，無論是在雪梨，還是在墨爾本，不少景點和車站，滿眼都是中國遊客，「向前、向後、向左、向右，全是中國同胞，無障礙聽懂周圍所有人說話。」

身為旅遊行業從業者的王先生認為，中國遊客激增，主要源於兩方面原因。一方面，中秋與國慶疊加形成的超長假期，為遠赴澳洲提供了難得的時間窗口；另一方面，隨著部分出境遊目的地熱度降溫，澳洲憑藉獨特的自然風光與相對成熟的服務體系，成為不少遊客眼中的“最優平替”。

另據日本共同社援引中國旅遊服務商途牛旅遊網報導稱，在規畫今年中秋、十一小長假的行程時，日本已不再在中國遊客十大海外旅遊目的地之列，而這一變化發生在這兩個亞洲鄰國關係惡化的背景下。

去年同期，日本曾位居中國遊客出境遊目的地榜首。途牛旅遊網表示，而如今，印尼、土耳其和南韓已成為最熱門的海外旅遊目的地。

澳洲景區滿眼都是中國遊客。 （取材自極目新聞）