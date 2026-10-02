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十一長假／高速服務區排隊充電 車主悲嘆：等了5小時

中國新聞組／北京2日電
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高速路服務區排隊狀態。（視頻截圖）
高速路服務區排隊狀態。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：十一長假高速服務區充電樁大排長龍，部分車主等候超過5小時。
  • 重點二：不少新能源車主為省高速費，寧可在服務區硬等也不下高速找站點。
  • 重點三：國家電網預計返程高峰仍將吃緊，已部署435個應急充電槍。

AI摘要

文章摘要整理：

十一長假期間，高速服務區新能源車充電需求暴增，部分車主排隊數小時才充上電；離峰時段情況回穩，國家電網也已提前部署應急資源應對返程高峰。

十一長假出行高峰到來，高速公路服務區的新能源車充電盛況再度引發熱議。多名自駕車主透露，自9月30日至10月1日凌晨，沿途服務區充電樁普遍需要排隊，有車主甚至等候超過5個小時。

綜合極目新聞、大河報報導，網友「與與與」表示，在G65包茂高速達州北服務區，一輛電量僅剩1%的新能源車在離充電樁不遠處「趴窩」，最後由工作人員與熱心車主共同推至站點，現場「排隊幾十號」。她排隊兩個多小時後才順利充上電，並透露許多車主為了節省高速通行費，選擇留在高速服務區硬等，並未駛離下高速尋找充電站。

成都市民劉先生自駕前往內蒙古，9月30日18時許進入陵江服務區時，充電取號已排到99號，最終等至深夜23時30分才充上電，耗時五個多小時。從成都前往甘肅的李先生也表示，因品牌閃充樁沒電，他在另一品牌的充電樁排隊了四個半小時。

此外，從吉林延吉出發的網友「棋哥盤車」形容服務區充電「像在食堂打飯一樣排隊」，全程充電6次，最長一次等了3個多小時；網友「嘻嘻哈哈吼」也在瀋海高速海州灣服務區等候了4個多小時。

不過，各地排隊情況有所差異，離峰時段情況普遍回溫。南京市民沈女士驅車前往山東蓬萊，因使用支持5C超充的車企站點，全程最長僅排隊半小時，部分服務區甚至隨到隨充。劉先生與「與與與」也觀察到，到了凌晨兩點過後，沿途服務區的排隊現象已明顯紓解。

針對即將到來的返程高峰，國家電網預計10月5日與6日高速公路充電需求仍將保持高位，高峰時段分別為5日11時至21時及6日10時至22時。目前國家電網已計劃在易擁堵站點提前部署435個應急充電槍，以提升假期的充電保障能力。

一輛新能源車在高速服務區沒電趴窩。（視頻截圖）
一輛新能源車在高速服務區沒電趴窩。（視頻截圖）

車主在高速路服務區排隊取號99號，等了5個多小時。（取材自極目新聞）
車主在高速路服務區排隊取號99號，等了5個多小時。（取材自極目新聞）

高速服務區充電排隊。（視頻截圖）
高速服務區充電排隊。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 因為9月30日至10月1日凌晨，多地高速服務區充電樁出現長時間排隊，部分車主甚至等了5小時以上，車輛電量告急卻仍無法及時補能。

  • 例如劉先生在陵江服務區取號排到99號，等到深夜才充電；李先生因閃充樁沒電，改排其他樁等了4個半小時，顯示高峰期供需明顯失衡。

  • 國家電網預估10月5日和6日仍是高速充電高峰，已計劃在易擁堵站點提前部署435個應急充電槍，以提升假期充電保障能力並緩解排隊壓力。

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