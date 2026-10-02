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華為Mate 90系列旗艦手機搭載韜晶片 性能大躍升

記者賴錦宏／綜合報導
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華為Mate90系列手機正式發布，全系搭載旗艦τ晶片。（取材自紅星新聞）
華為Mate90系列手機正式發布，全系搭載旗艦τ晶片。（取材自紅星新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

華為發表Mate 90系列五款旗艦手機，搭載HarmonyOS 7與多款韜晶片，強調整機效能升級，並加入四卡三待及多人互助通訊共享等新功能。

華為1日推出Mate 90系列旗艦手機，陣容涵蓋Mate 90、Mate 90 Pro、Mate 90 Pro Max、Mate 90 Pro Max典藏版，以及Mate 90 RS非凡大師共五款機型，全系出廠搭載HarmonyOS 7作業系統。

華為常務董事余承東表示，華為Mate90全系搭載旗艦韜晶片，整機在CPU、GPU、NPU方面性能躍升。華為Mate90搭載麒麟9030旗艦韜晶片，Mate90 Pro搭載麒麟9035旗艦韜晶片，Mate90 Pro Max搭載麒麟9050 Pro邏輯折疊韜晶片。

其中，華為Mate90首發「四卡三待」，支援SIM+eSIM組合。四卡三待意指雙實體SIM卡加上雙eSIM配置，並能任選讓其中三張號碼同時在線待機、接聽電話或上網。

中媒指，Mate90支援「多人互助通訊共享功能」，可將多台Mate設備的網路能力彼此聚合，當單一設備訊號受限時，周圍設備共同提供網路補充，最多支援四支手機同時「互助」。

按照華為實驗室數據，Pro Max典藏版與RS非凡大師搭載麒麟9050 Pro，整機性能提升31%；Pro搭載麒麟9035，性能提升20%；標準版搭載麒麟9030，性能提升27%。

韜晶片是華為基於自研韜（τ）定律打造的晶片系列，核心思路是用「時間縮微」替代傳統「幾何縮微」，在不依賴EUV的前提下，透過邏輯折疊等技術提升性能，預計到2031年，基於韜定律的高端晶片電晶體密度將達到1.4奈米製程的同等水準。

精華 FAQ

  • 此次Mate 90系列共有5款機型，包括Mate 90、Mate 90 Pro、Mate 90 Pro Max、Mate 90 Pro Max典藏版與Mate 90 RS非凡大師，且全系出廠搭載HarmonyOS 7作業系統。

  • Mate 90搭載麒麟9030，Mate 90 Pro搭載麒麟9035，Mate 90 Pro Max則搭載麒麟9050 Pro。依華為實驗室數據，典藏版與RS非凡大師提升31%，Pro提升20%，標準版提升27%。

  • 四卡三待支援SIM加eSIM組合，等於雙實體SIM卡加雙eSIM，最多可讓3張號碼同時在線。多人互助通訊則能讓最多4支Mate設備互相補強網路，在訊號受限時共享連線能力。

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