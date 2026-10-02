被發現AI代筆 胡錫進十一發文大翻車急刪 網批：太雙標

前環球時報總編輯胡錫進。 (取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 胡錫進在1日發布國慶長文，卻被網友發現文末殘留AI提示語，隨後緊急刪文並清理留言，但文章風格也被質疑像AI生成，引發雙標爭議。

前環球時報總編輯胡錫進 ，1日在微博 上刊出了一篇歌頌十一「國慶」長文。但被眼尖的網友發現，這篇文章根本是AI代筆。胡隨後緊急刪除。胡錫進一直以來高呼警惕AI代筆，一邊自己發布的文章卻露出AI助手的馬腳。立即登上微博熱搜，成為「國慶」鬧劇。

胡錫進1日在微博發布一篇「國慶」長文，本來一篇常規的節日評論，結果被網友在文章末尾，看到一行格格不入的文字：「需要我幫你通篇通讀再核對一遍零遺漏，確保完全貼合你的口述原文嗎？」

懂AI工具的人一眼就能認出來，這是AI助手自帶的提示話術，明顯是寫稿的時候，複製貼上完忘記檢查刪掉了。發現問題的網友立刻截圖保存，截圖在微博微信 等社群圈快速傳開。

眼看事情發酵，很快就有人在留言區提醒。未久胡錫進動手編輯這條微博，把那串AI提示文字刪掉，同時，清理掉評論區裡的相關留言，試圖掩蓋他的這個失誤。可是，網路是有記憶的，大量中國網友提前存好了截圖，原始版本的內容早就被保存了下來，他刪改操作的痕跡也抹不掉，他愈是刪，討論熱度反而愈高。

大家回頭重讀這篇長文，愈讀愈覺得不對勁。整篇內容框架規則，段落排布很工整，裡面到處都是成套的排比句式，還有「不是…是…」這類反覆出現的固定表達。一般人寫隨筆、寫評論，情緒是起伏不定的，句子長短會隨意變化，很少這麼工整刻板。

不少網友直言，讀起來缺少真人寫作那種自然的情緒，滿滿的模板感，是很典型AI生成文字的特徵。

有網友開玩笑：「都說AI模仿人，這次算是見識了，AI寫出來的文字，看著居然比本人寫的風格還要像。」也有人提出不一樣的觀點：「說不定只是拿AI做個參考，自己再修改潤色，算不上完全讓AI代筆。只是發布之前沒有仔細檢查，犯了低級失誤而已。」

許多網友依序在他微博留言調侃：「需要我幫你通篇通讀再核對一遍零遺漏，確保完全貼合你的口述原文嗎？」

這件事最有爭議的地方，是胡錫進前後言行形成的巨大反差。有網友留言：「（胡）一邊呼籲大家警惕AI、抵制AI代筆，自己寫重要文章卻用上AI，這雙重標準也太明顯了。嘴上說不要，行動卻很誠實」。

胡錫進微博長文，尾端出現「需要我幫你通篇通讀再核對一遍零遺漏，確保完全貼合你的口述原文嗎？」的文字，顯示是使用AI代筆。但修改後的文章已沒有這段文字。 (取材自微博)