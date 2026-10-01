胖東來明年3月起每周雙休、1天7工時 有10天「不開心假」

圖為顧客在河南省許昌市胖東來超市天使城店外拍照。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 胖東來宣布自2027年3月起全面改為每周35小時、雙休制度，並延續多項休假福利，再度引發外界對其員工待遇與管理模式的關注。

胖東來創辦人于東來9月30日在個人帳號宣布，胖東來將自2027年3月起，全面調整員工及管理層工作制度，實行每周工作5天、休息2天，每日工作7小時、每周工作35小時。于東來表示，希望以實際行動讓更多員工能夠輕鬆、幸福地工作和生活。

據于東來公布的安排，新的工作制度將同時適用於胖東來員工及管理層。此舉意味著胖東來將進一步縮短員工工作時間，增加休息日，引發外界對其員工福利及企業管理模式的關注。

綜合瀟湘晨報、快科技報導，于東來曾介紹，胖東來目前管理層基本實行雙休，每日工作7小時，管理層綜合休假時間約160至170天；普通員工則維持單休，平均每周工作40至42小時，綜合休假約145天。按照最新宣布的制度，普通員工將由目前單休逐步轉為每周雙休。

在薪酬方面，于東來此前表示，胖東來員工去年平均收入達到9400元（人民幣，下同，約1401美元）。他曾就「減少工作時間、增加休假」方案徵求員工意見，提出員工每月少領1000元，以換取更多休息時間，全年休假可增加至約兩個月。不過，民主徵求意見後，約80%員工表示不願接受該方案。

除了工作時間安排，胖東來亦以多項休假福利受到關注。目前工齡滿1年的員工每年可享有30天有薪假期；試用期滿3個月、但工作未滿1年的員工，每月可享有2天年假；員工入職後則可享有10天自由假。

其中，「不開心假」更成為胖東來員工福利中的特色安排。公司設有10天「不開心假」，管理層不能拒批，否則將被視為違規。于東來曾表示，每個人都會有不開心的時候，公司希望員工可以自主安排休息時間，在工作之外獲得充分放鬆和調整。

于東來此前亦表示，胖東來的企業管理理念，是將中國優秀傳統文化融入企業文化，貫穿不同工作崗位，希望員工在工作中感受到關懷與支持，而非只是為生存而工作。

此次宣布自2027年3月起實行每周35小時、雙休制度，再次將胖東來的員工福利及工作與生活平衡理念推向輿論焦點。

人氣超市胖東來負責人于東來。（取材自微博）