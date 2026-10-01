我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北岸紐約願景出爐 史泰登島將建逾5千住宅

失智不是只能靠西醫 中醫辨「虛、痰、瘀」 介入中藥、針灸能改善症狀

胖東來明年3月起每周雙休、1天7工時 有10天「不開心假」

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為顧客在河南省許昌市胖東來超市天使城店外拍照。（中新社）
圖為顧客在河南省許昌市胖東來超市天使城店外拍照。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

胖東來宣布自2027年3月起全面改為每周35小時、雙休制度，並延續多項休假福利，再度引發外界對其員工待遇與管理模式的關注。

胖東來創辦人于東來9月30日在個人帳號宣布，胖東來將自2027年3月起，全面調整員工及管理層工作制度，實行每周工作5天、休息2天，每日工作7小時、每周工作35小時。于東來表示，希望以實際行動讓更多員工能夠輕鬆、幸福地工作和生活。

據于東來公布的安排，新的工作制度將同時適用於胖東來員工及管理層。此舉意味著胖東來將進一步縮短員工工作時間，增加休息日，引發外界對其員工福利及企業管理模式的關注。

綜合瀟湘晨報、快科技報導，于東來曾介紹，胖東來目前管理層基本實行雙休，每日工作7小時，管理層綜合休假時間約160至170天；普通員工則維持單休，平均每周工作40至42小時，綜合休假約145天。按照最新宣布的制度，普通員工將由目前單休逐步轉為每周雙休。

在薪酬方面，于東來此前表示，胖東來員工去年平均收入達到9400元（人民幣，下同，約1401美元）。他曾就「減少工作時間、增加休假」方案徵求員工意見，提出員工每月少領1000元，以換取更多休息時間，全年休假可增加至約兩個月。不過，民主徵求意見後，約80%員工表示不願接受該方案。

除了工作時間安排，胖東來亦以多項休假福利受到關注。目前工齡滿1年的員工每年可享有30天有薪假期；試用期滿3個月、但工作未滿1年的員工，每月可享有2天年假；員工入職後則可享有10天自由假。

其中，「不開心假」更成為胖東來員工福利中的特色安排。公司設有10天「不開心假」，管理層不能拒批，否則將被視為違規。于東來曾表示，每個人都會有不開心的時候，公司希望員工可以自主安排休息時間，在工作之外獲得充分放鬆和調整。

于東來此前亦表示，胖東來的企業管理理念，是將中國優秀傳統文化融入企業文化，貫穿不同工作崗位，希望員工在工作中感受到關懷與支持，而非只是為生存而工作。

此次宣布自2027年3月起實行每周35小時、雙休制度，再次將胖東來的員工福利及工作與生活平衡理念推向輿論焦點。

人氣超市胖東來負責人于東來。（取材自微博）
人氣超市胖東來負責人于東來。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 胖東來宣布自2027年3月起，全面調整為每周工作5天、休息2天，每日工作7小時、每周35小時，藉此讓員工有更多時間休息與生活。

  • 新制度同時適用於胖東來員工及管理層。管理層原本多已雙休，普通員工則將由目前的單休，逐步轉為每周雙休，工作時間也會明顯縮短。

  • 胖東來提供工齡滿1年者每年30天有薪假、試用期滿者每月2天年假、入職後10天自由假，另設10天「不開心假」，管理層不得拒批。

上一則

中國外交部發言人直呼高市早苗 未加「首相」官銜

延伸閱讀

胖東來第一次蓋樓 「只是按國標而已」 土木人為何哭了？

胖東來第一次蓋樓 「只是按國標而已」 土木人為何哭了？
每周工作32小時 國會、紐約州推動立法 改善工作與生活平衡

每周工作32小時 國會、紐約州推動立法 改善工作與生活平衡
聯邦提案每周32工時 加州衝擊大

聯邦提案每周32工時 加州衝擊大
工作簽證恐收緊 失業沒60天緩衝期須馬上離境

工作簽證恐收緊 失業沒60天緩衝期須馬上離境

熱門新聞

薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國跳水奧運冠軍張家齊透露自己從小到大的比賽獎金都被母親掌控，成年後也無法支配。（取材自微博）

張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息

2026-09-23 08:30
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」
嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成