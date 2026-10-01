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惡鄰半夜製造噪音擾兩年 武漢男「倒貼4900元」求對方搬家

中國新聞組／北京1日電
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劉先生與租客的調解協議書。（取材自封面新聞/劉先生提供）
劉先生與租客的調解協議書。（取材自封面新聞/劉先生提供）

AI摘要

文章摘要整理：

武漢劉先生因樓上租客長期半夜噪音擾家兩年多，為讓生病的3歲半孩子休息，竟自掏4900元換取對方退租，律師認為協議可依法撤銷。

鄰居作息不規律且半夜做飯、打遊戲大喊大叫擾民兩年多，武漢市民劉先生為讓生病的3歲半孩子能安穩休息，被迫自掏腰包墊付4900元人民幣(約730美元)違約金給房東，換取該租客退租；事後劉先生越想越委屈向媒體反映，律師指出該調解協議受害人可依法申請撤銷。

封面新聞報導，劉先生指出，樓上租客做飯不關窗導致剁肉與鍋碗碰撞聲極大，深夜打遊戲更頻繁喊叫吵醒幼童。一開始，對方還客氣道歉說要改，但今年7月再次提醒時，對方回覆「別人做飯關你什麼事」、「倒胃口」並言語辱罵後拉黑。

劉先生多次向物業與房東反映無果，日前因孩子生病住院被吵得無法入睡，無奈下向房東表示「約束不了租客就撤租，違約金我付」，並於28日在社區警務室簽下調解協議，支付4900元含違約金及1個月房屋空置費，讓租客於10月18日前搬離。

房東潘先生則回應稱，自己多次向租客反饋但無法約束其行為，租約亦未簽訂不能擾民條款，違約金係劉先生主動要求給予。

對此，湖北賦兮律師事務所律師尚滿慶表示，「住房租賃條例」規定租客行為必須合法合規，不論合約有無載明，房東均有權約束，租客違規造成的損失不該由受害人承擔，該調解協議可依法撤銷。

劉先生被租客鄰居噪音騷擾兩年多。(取材自封面新聞)
劉先生被租客鄰居噪音騷擾兩年多。(取材自封面新聞)

精華 FAQ

  • 他指樓上租客長期半夜做飯、打遊戲又大聲喧嘩，已影響家中生病幼童休息兩年多。多次反映無效後，才無奈提出由自己支付違約金，換取對方退租。

  • 衝突核心是噪音擾民，包括半夜剁肉、鍋碗碰撞、深夜打遊戲大喊大叫等。劉先生多次提醒後，對方態度轉差並出言辱罵，導致雙方矛盾升高。

  • 律師表示，依照相關租賃規定，租客行為必須合法合規，房東本就有權約束。若租客違規造成他人損失，理應由違規方承擔，受害人可依法申請撤銷協議。

武漢 租客

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