浙江阿波羅董事長應兒。（取材自都市快報橙柿互動）

AI摘要 文章摘要整理： 全球越野摩托圈唯一女掌門應兒創辦的阿波羅運動科技已啟動北交所IPO，她曾提拔張雪並助其創業，如今公司營收與獲利穩健成長。

浙江阿波羅運動科技的創始人兼董事長應兒，是全球越野摩托圈唯一的女掌門，也是張雪機車 創始人張雪口中「特別漂亮」的老闆娘。17年前，「伯樂」應兒破格錄用22歲的張雪，並讓他在阿波羅主導研發的摩托車，才有了今天的張雪。如今，這名張雪的貴人將要IPO，浙江阿波羅北交所IPO申請正式獲受理，擬募資約3.97億元（人民幣，下同）。

據都市快報橙柿互動報導， 在創辦張雪機車之前，張雪職業生涯一段非常重要的經歷，是在浙江武義一家越野摩托車企業度過的。當時是2009年，時年22歲的張雪，初中輟學，沒有亮眼的工作履歷，只是一名痴迷摩托車、擁有修車經驗的機車少年。為了進入浙阿波羅，他用鉛筆寫下一封求職信，直言自己喜歡摩托車、修過車、想參加比賽，只要能進公司，工資和崗位都不在乎。

浙江阿波羅董事長應兒。（取材自微博）

這封有些簡陋、卻足夠真誠的求職信，打動了公司董事長應兒，面對內部的不同聲音，應兒最終決定破格錄用張雪。在阿波羅工作的四年間，張雪從生產線維修工一路成長為項目經理，期間蒙眼組裝發動機、獨立主導整車研發，展現出驚人天賦。2013年，應兒不僅未阻攔他離職創業，反而贈送30套配件和2萬元資金作為啟動支持。

此後，張雪參與打造凱越機車，又於2024年創辦張雪機車，逐漸成為國內摩托車圈的明星創業者。張雪走紅後，他早年稱讚「阿波羅老闆娘特別漂亮」的視頻也被網友翻了出來。

應兒1973年出生於浙江金華，與摩托車最初的緣分來自她的父親，少年時，父親讓她第一次騎上一輛老式「西湖」摩托車，並拍著她的後背說：「再勇敢一點。」多年後，這句話成為浙阿波羅的企業精神。

應兒早年從事企業管理和市場營銷，2003年辭職創業，嘗試過嬰兒床、電壁爐、鍋具和滑板車均失敗2006年前後，應兒發現一款仿賽小跑車在海外走紅，她判斷，公司有機會進入越野摩托車市場。此後，她走訪全球43個國家的消費者和經銷商，將海外需求帶回武義，又把中國設計元素融入產品。阿波羅旗下產品後來獲得德國設計獎、國際汽車品牌獎等榮譽，逐漸從一家小型外貿企業，成長為非道路休閒車出口企業。

現年53歲的應兒是全球越野摩托圈唯一的女性掌門人，公司產品銷往全球，2025年營收5.88億元、淨利潤6702萬元，連續三年進入國內非道路摩托車出口十強。阿波羅公司女性管理者占比達55%，技術崗位女性占35%。

目前，應兒直接持有公司57%的股份，丈夫徐凱持股38%，夫妻二人合計控制公司95%的股份。