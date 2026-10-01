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工地為這原因掛百餘攝像頭 東莞「監控牆」引恐慌

中國新聞組／廣州1日電
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東莞一工地密密麻麻掛了上百個攝像頭。（取材自極目新聞）
東莞一工地密密麻麻掛了上百個攝像頭。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

東莞一處在建工地外圍掛滿上百個攝像頭，引發外界對監控過密與隱私外洩的疑慮；建設方則稱，這些設備是攝像頭企業用於產品測試。

近日，廣東東莞一處在建建築外圍腳手架上密密麻麻掛了上百個攝像頭，一個緊挨著一個，引發廣泛關注。儘管建設方稱，這是造攝像頭的企業掛出來做產品測試，仍引發部分網友及附近住戶對拍攝路人及隱私邊界的擔憂；也有網友質疑「測試就是假的。明眼人一看就知道附近有大魚。」

據極目新聞報導，網傳視頻顯示，一棟在建建築外圍腳手架上，安裝著數排攝像頭，一個緊挨著一個，目測有百餘個。工地圍擋上懸掛著安全標語橫幅，旁邊還能看到「東莞建工集團」的標識。

東莞一工地密密麻麻掛了上百個攝像頭。（取材自極目新聞）
東莞一工地密密麻麻掛了上百個攝像頭。（取材自極目新聞）

東莞這處在建建築外圍掛著密密麻麻數排攝像頭近日被曝光後，因數量多達上百個，且緊密地排列在一起，且已懸掛了一段時間，看得網友們頭皮發麻，紛紛詢問攝像頭如此密集懸掛的原因，猜測如此之多的攝像頭究竟有何用途，更擔心附近居民和路人隱私被攝像頭拍下後不當利用，並懷疑是否遭監控。

東莞市建工集團有限公司一名工作人員表示，這是因項目甲方是從事攝像頭業務的企業，「這些攝像頭是他們（甲方）掛的，在做產品測試。」

另有知情人表示，該項目是一攝像頭製造生產企業的產業園，所掛攝像頭是測試所用。當事公司會根據不同場景來測試產品，這裡只是其中之一，「主要測試產品質量，比如成像效果、夜視能力、靈敏度、穩定性等，一款產品測完，再換另一款」。該知情人還稱，他並不清楚現場具體掛了多少攝像頭，目測在一百個以上。」

不過，這批攝像頭究竟拍到了些什麼內容，仍引來部分網友疑慮：「他們究竟攝下的內容是什麼？拍到路人畫面後如何處理？」，還有人猜測，是否股東太多，誰也不信誰，「這是工地還是看守所？」

精華 FAQ

  • 東莞建工集團工作人員表示，這些攝像頭是項目甲方、也就是從事攝像頭業務的企業掛設，用來進行產品測試，並非工地本身的常態監控配置。

  • 知情人指出，該處是攝像頭製造企業的產業園測試場，會依不同場景檢驗成像效果、夜視能力、靈敏度與穩定性，一款測完再換下一款。

  • 不少網友與住戶擔心，密集攝像頭可能拍到路人與周邊住戶的畫面，進而涉及隱私邊界與影像處理方式；也有人質疑，這種規模是否還有其他用途。

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