我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光

王虹出席紐約大學慶功宴 罕見未戴眼鏡 與會學生：她很文靜

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
王虹出席紐約大學舉辦的慶功宴會。（取材自極目新聞）
王虹出席紐約大學舉辦的慶功宴會。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約大學為菲爾茲獎得主王虹舉辦慶功宴，她罕見未戴眼鏡現身，親切回答提問並與師生合影互動，現場氣氛熱烈。

當地時間9月28日下午，紐約大學為中國數學家王虹舉辦「慶功宴會」，約大學校長也來了。王虹罕見地沒有戴著眼鏡，面對主持人的提問，王虹逐一耐心回答。會後，王虹還被參會者熱情地圍住索取簽名，王虹也是面帶笑容和他們交流。有參加者表示，王虹給人的感覺「很文靜」，全身散發書卷氣。

據極目新聞報導，作為菲爾茲獎新晉得主、紐約大學教授，王虹本人出席了「慶功宴會」。現場視頻顯示，王虹身穿一身黑衣坐在座位上，很少見地沒有戴著眼鏡。面對主持人的提問，王虹逐一耐心回答。提問環節結束後，王虹便被參會者熱情地圍住，王虹也是面帶笑容和他們交流。

王虹正在給參會者簽名。（取材自極目新聞）
王虹正在給參會者簽名。（取材自極目新聞）

畢業於紐約大學的中國學生趙女士也是參會者之一，她表示道，這次慶功宴除了邀請王虹及另一位教授，還面向紐約大學在校生及校友發出邀約。活動現場大概有兩百多人，氣氛熱烈。因為是宴會，現場還發了美食。

趙女士表示，慶功宴上，紐約大學校長也來了，發表了致辭，並感謝王虹及另一位教授的貢獻。在自由活動環節，很多人都來排隊找王虹教授合影。

「我當時就遠遠地看著他們，能見到就已經很幸運了。我感覺學術圈的人都比較喜歡安靜，王虹教授也是一個很安靜、淡然的人。」趙女士說。另一位參會者同樣表示，現場感受到王虹教授很有書卷氣，也讓人覺得很親切。

在國內的社交平台上，不少參會者還曬出了和王虹教授的合影，還有人拿到了王虹教授的親筆簽名。

王虹，1991年出生於廣西壯族自治區桂林市，2007年進入北京大學地球與空間科學學院學習，後轉系至數學科學學院，2011年獲北京大學數學學士學位；2014年獲巴黎綜合理工學院工程師學位和巴黎第十一大學碩士學位，2019年獲麻省理工學院博士學位。她於2021年6月完成在普林斯頓高等研究院的博士後研究工作，2023年7月起任紐約大學柯朗數學研究所副教授，2026年4月獲評「銀教授」。

王虹主要致力於傅立葉分析研究。2025年初，王虹與約書亞·扎爾合作發表論文，宣布證明了在三維空間中的掛谷猜想，從而解決了調和分析和幾何學交叉領域存在了一個多世紀的難題。2026年7月，王虹獲得菲爾茲獎，該獎被稱為「數學界的諾貝爾獎」。

精華 FAQ

  • 她出席的是紐約大學為其舉辦的慶功宴會，現場約有200多人參與，氣氛相當熱烈。王虹在活動中耐心回答提問，之後還被多人圍住合影與索取簽名。

  • 參會者普遍認為王虹很安靜、淡然，也很有書卷氣。她面帶笑容和大家交流，給人親切但不張揚的印象，讓不少人覺得能近距離見到她已經很幸運。

  • 文章提到王虹1991年出生於廣西桂林，先後就讀北京大學、巴黎綜合理工學院、巴黎第十一大學與麻省理工學院，後任職紐約大學。她研究傅立葉分析，並宣稱證明三維掛谷猜想，最終獲菲爾茲獎。

紐約大學

上一則

廣東72歲婦出國遞護照 邊檢民警愣住…1舉動害旅遊泡湯

下一則

7旬兄弟搶母親20萬遺產 兄膠水封門鎖38次 弟進ICU恐癱瘓

延伸閱讀

高中老師未完成的託付

高中老師未完成的託付
紐約念大學變難了？CUNY畢業率5年下跌近10%

紐約念大學變難了？CUNY畢業率5年下跌近10%

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛
三追《花木蘭》：一位美國學者的文化尋路

三追《花木蘭》：一位美國學者的文化尋路

熱門新聞

薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國跳水奧運冠軍張家齊透露自己從小到大的比賽獎金都被母親掌控，成年後也無法支配。（取材自微博）

張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息

2026-09-23 08:30
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」