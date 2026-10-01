王虹出席紐約大學慶功宴 罕見未戴眼鏡 與會學生：她很文靜

王虹出席紐約大學舉辦的慶功宴會。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約大學為菲爾茲獎得主王虹舉辦慶功宴，她罕見未戴眼鏡現身，親切回答提問並與師生合影互動，現場氣氛熱烈。

當地時間9月28日下午，紐約大學 為中國數學家王虹舉辦「慶功宴會」，約大學校長也來了。王虹罕見地沒有戴著眼鏡，面對主持人的提問，王虹逐一耐心回答。會後，王虹還被參會者熱情地圍住索取簽名，王虹也是面帶笑容和他們交流。有參加者表示，王虹給人的感覺「很文靜」，全身散發書卷氣。

據極目新聞報導，作為菲爾茲獎新晉得主、紐約大學教授，王虹本人出席了「慶功宴會」。現場視頻顯示，王虹身穿一身黑衣坐在座位上，很少見地沒有戴著眼鏡。面對主持人的提問，王虹逐一耐心回答。提問環節結束後，王虹便被參會者熱情地圍住，王虹也是面帶笑容和他們交流。

王虹正在給參會者簽名。（取材自極目新聞）

畢業於紐約大學的中國學生趙女士也是參會者之一，她表示道，這次慶功宴除了邀請王虹及另一位教授，還面向紐約大學在校生及校友發出邀約。活動現場大概有兩百多人，氣氛熱烈。因為是宴會，現場還發了美食。

趙女士表示，慶功宴上，紐約大學校長也來了，發表了致辭，並感謝王虹及另一位教授的貢獻。在自由活動環節，很多人都來排隊找王虹教授合影。

「我當時就遠遠地看著他們，能見到就已經很幸運了。我感覺學術圈的人都比較喜歡安靜，王虹教授也是一個很安靜、淡然的人。」趙女士說。另一位參會者同樣表示，現場感受到王虹教授很有書卷氣，也讓人覺得很親切。

在國內的社交平台上，不少參會者還曬出了和王虹教授的合影，還有人拿到了王虹教授的親筆簽名。

王虹，1991年出生於廣西壯族自治區桂林市，2007年進入北京大學地球與空間科學學院學習，後轉系至數學科學學院，2011年獲北京大學數學學士學位；2014年獲巴黎綜合理工學院工程師學位和巴黎第十一大學碩士學位，2019年獲麻省理工學院博士學位。她於2021年6月完成在普林斯頓高等研究院的博士後研究工作，2023年7月起任紐約大學柯朗數學研究所副教授，2026年4月獲評「銀教授」。

王虹主要致力於傅立葉分析研究。2025年初，王虹與約書亞·扎爾合作發表論文，宣布證明了在三維空間中的掛谷猜想，從而解決了調和分析和幾何學交叉領域存在了一個多世紀的難題。2026年7月，王虹獲得菲爾茲獎，該獎被稱為「數學界的諾貝爾獎」。