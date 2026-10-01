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廣東72歲婦出國遞護照 邊檢民警愣住…1舉動害旅遊泡湯

中國新聞組／北京1日電
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阿婆在護照頁面寫著密密麻麻行程，讓護照失效。（視頻截圖）
阿婆在護照頁面寫著密密麻麻行程，讓護照失效。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

廣東72歲婦人因擔心記性不好，把寮國旅遊資訊寫進護照內頁，結果證件失效無法出境；邊檢也藉此提醒民眾，護照不得塗寫或變造。

中國廣東一名72歲阿婆滿心期待參加寮國6日遊，但沒想到，當她遞上護照時，邊檢民警愣住了。原來她因擔心年紀大忘記事情，竟直接把旅遊時間、地點、花費等資訊寫在護照內頁，導致證件失效，最後只能與旅行團告別，出國行程泡湯。

新民晚報報導，事件發生在廣東湛江。阿婆跟隨旅行團準備出境前往寮國，將護照交給邊檢人員查驗時，民警發現護照頁面竟密密麻麻寫著行程，時間、目的地、天數、花費及交通方式等一應俱全。

湛江邊檢站執勤一隊民警肖燦表示：「我們當時看到阿婆這本護照的時候，就感到有一些驚訝，立即就跟阿婆解釋說，護照上面不可以寫字和塗鴉，不然就失效了。」

得知無法出境，阿婆相當焦急，解釋自己因年紀大、記性不好，擔心忘記旅遊時間和地點，想到護照會一直隨身攜帶，才把重要事項直接寫在上面，認為這樣最保險。

由於護照已無法正常使用，邊檢人員聯繫旅行團，安排專人護送阿婆回家。老人事後表示，這次經驗讓她上了一課，明白護照是法定出入境證件，不能當成記事本隨意書寫。

類似的護照問題也曾造成旅客無法通關。廣州白雲邊檢站近日查驗王姓旅客護照時，發現證件異常厚重，頁面有凸起、發亮及膠水黏貼痕跡。鑑定後發現，護照竟比正常證件多出六張簽證頁，還出現頁碼重複、護照號碼不一致等情況。

王某承認，因長期在海外出差，護照簽證頁已用完，又沒時間換發新護照，於是將友人楊某護照中的簽證頁裁下，再黏貼到自己的護照內。最終該護照被認定為變造證件，王某遭罰款2000元人民幣，所持護照也被註銷。

山東煙台邊檢站也曾發現鄭姓旅客的護照缺少四頁。由於破損、缺頁及不完整的出入境證件不具法律效力，邊檢依法不准其出境，一家人的旅程因此取消。

邊檢提醒，護照若遭塗寫、泡水、撕損、缺頁或缺角，都可能影響出入境；若簽證頁即將用完或證件受損，應向出入境管理部門申請換發，切勿自行裁切、黏貼或拼接。

精華 FAQ

  • 她把旅遊時間、地點、天數、花費與交通方式等資訊直接寫在護照內頁，導致護照被認定失效，邊檢因此不准她通關，旅行團行程也只好取消。

  • 因為護照頁面被密密麻麻寫滿行程內容，已不是完整、合法的出入境證件。民警向她解釋，護照不能寫字或塗鴉，否則會失效，不能再使用。

  • 邊檢提醒，護照若遭塗寫、泡水、撕損、缺頁或缺角，都可能影響出入境；若簽證頁快用完或證件受損，應依法申請換發，不可自行裁切、黏貼或拼接。

護照

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