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建政77年 習近平定調「改善民生」 稱今年經濟頂壓前行

中國新聞組／北京1日電
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10月1日清晨，隆重的升旗儀式在北京天安門廣場舉行，慶祝中華人民共和國成立77周...
10月1日清晨，隆重的升旗儀式在北京天安門廣場舉行，慶祝中華人民共和國成立77周年。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

建政77年之際，習近平在國慶招待會上定調以改善民生為重心，並稱中國經濟頂壓前行、展現韌性，同時要求推進十五五規畫與深化改革開放。

中國迎來建政77年十一慶典， 天安門廣場今晨舉行2026年升旗儀式，大批民眾從昨天晚上就在天安門前開始排起長隊參加，估計有超過10萬民眾參與。因應十一後的新局勢，國家主席習近平定調「改善民生」，昨晚在招待會上表示，今年中國經濟頂壓前行、向新向優，展現了韌力；要切實保障和改善民生。「求是」也刊出習近平昔日文章，強調要在發展中保障和改善民生。

習近平昨晚在北京人民大會堂舉行招待會，據新華社報導，他在會中表示，今年編制實施「十五五」規畫，推進各方面工作，中國經濟頂壓前行、向新向優、展現出韌性和活力。要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，進一步深化改革開放，更好統籌發展和安全，推動經濟持續向新向優向好發展，切實保障和改善民生，努力完成全年目標任務，實現「十五五」良好開局。

招待會由國務院總理李強主持，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席，約800名中外人士齊聚一堂。

另據央視報導，10月1日出刊的中央機關雜誌「求是」近日刊出習近平文章，強調要加強「普惠性、基礎性、兜底性」民生建設，著力解決民眾在教育、就業、收入分配、社會保障、醫療、住房等方面的問題；同時提出，保障和改善民生要建立在經濟發展和財力可持續的基礎上，並把發展經濟與改善民生有機統一起來。

報導稱，這是習近平2012年11月至2026年1月期間有關重要論述的節錄。

文章強調，中國式現代化，民生為大。歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子。必須堅持在發展中保障和改善民生，鼓勵共同奮鬥創造美好生活，不斷實現人民對美好生活的嚮往。要堅守底線、突出重點、完善制度、引導預期；不斷促進社會公平正義，使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。

天安門廣場今天清晨舉行2026年升旗儀式。據北京日報報導，在國旗護衛隊邁著鏗鏘有力的正步跨過金水橋，護送五星紅旗入場，伴隨「義勇軍進行曲」，五星紅旗迎著晨曦冉冉升起。現場約10.1萬名群眾齊聚廣場，幾乎人手一面小紅旗共同見證。

不少遊客從9月30日下午、傍晚甚至深夜便開始排隊等候，不少年輕人背著雙肩包，隨身準備好了飲用水、零食，通宵守候，只為占據更靠近旗桿的位置，排隊人潮一眼望不到頭。儀式現場有百歲抗美援朝老兵佩戴勳章到場觀禮，也有小女孩在等候間隙安靜讀書，這些畫面在網上引發廣泛共鳴。

升旗儀式結束後，現場奏響「歌唱祖國」，1萬餘隻和平鴿展翅高飛，人群齊聲高唱，氛圍令人動容。

10月1日清晨，隆重的升旗儀式在北京天安門廣場舉行，慶祝中華人民共和國成立77周...
10月1日清晨，隆重的升旗儀式在北京天安門廣場舉行，慶祝中華人民共和國成立77周年。（新華社）

精華 FAQ

  • 他表示，今年中國經濟頂壓前行、向新向優，展現韌性和活力，接下來要堅持穩中求進、深化改革開放，並把切實保障和改善民生作為重要任務。

  • 文章主張加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，重點解決教育、就業、收入分配、社會保障、醫療與住房等問題，並強調民生要建立在經濟發展與財力可持續基礎上。

  • 今晨約10.1萬名民眾參與升旗，許多人提前一晚排隊，現場可見百歲抗美援朝老兵與小女孩等感人場景；儀式後還奏響歌唱祖國，並放飛1萬餘隻和平鴿。

習近平 天安門 國務院

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