尋寶？西安菜地挖出800年前經幢大石柱 文字「信息量很大」

西安村民在菜地裡挖出800年前大石柱，菜地主人說，這些年有人偷偷來這裡尋寶過。(取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 西安市臨潼區一處菜地挖出距今約800年的金代經幢，石刻內容密集，含佛經、立幢記錄與官方縣印，目前已由博物館保存並待進一步研究。

陝西省西安市臨潼區櫟陽街道朝邑村西南一塊菜地，9月27日意外挖出一根刻滿文字與圖案的古代大石柱，經當地文物部門初步核實，確認為距今約800年的金朝經幢。有當地網友披露了當時的發現過程：石柱出土後被搬至農家院落清洗，密密麻麻的石刻內容引發圍觀者驚嘆，「（文字）密密麻麻，信息量很大！」更引人注意的是，菜地主人透露，這些年來曾有人偷偷到這片土地尋寶，讓這次意外發現增添幾分神秘色彩。

綜合楚天都市報、極目新聞報導，經文保人士辨識，該經幢為金代泰和三年（1203年）洪福寺經幢，幢身石面刻有「櫟陽縣印」九疊篆官印。經幢是古代僧侶為祈福、紀念等目的所立，石柱其中一面刻有「佛頂尊勝陀羅尼經」，另一面則記載立幢相關內容。

據石刻內容，金泰和三年正月，洪福院僧人豐德的弟子為報答師父恩德而立幢，並有當時櫟陽縣官員落款。石刻上的「櫟陽縣印」為金代官方縣印，具有一定文物研究價值。

西安村民在菜地裡挖出800年前大石柱，菜地主人說，這些年有人偷偷來這裡尋寶過。(取材自極目新聞)

當地村民黃先生表示，菜地主人此前曾說菜地裡「埋有東西」，但一直不知道具體位置。村民稱，有人說幾十年前便有東西埋在地下，甚至有人回憶小時候曾在上面玩耍；近年也有人曾偷偷到菜地尋寶，但始終沒有找到。

此次發現源於菜地主人耕地。旋耕機作業時撞到石頭，之後挖出這根古代大石刻。村民得知後，擔心文物遭人盜取，便與其他村民將石柱挖出，再用吊車運回村內。村委會一度安排存放，後因博物館獲悉消息，將文物運走保存。

臨潼區文保部門表示，目前這件金代大經幢已由臨潼區博物館保存。至於其具體文物價值及相關歷史資訊，仍有待進一步研究。

西安村民在菜地裡挖出800年前大石柱，菜地主人說，這些年有人偷偷來這裡尋寶過。(取材自極目新聞)