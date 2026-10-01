我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光

尋寶？西安菜地挖出800年前經幢大石柱 文字「信息量很大」

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
西安村民在菜地裡挖出800年前大石柱，菜地主人說，這些年有人偷偷來這裡尋寶過。(...
西安村民在菜地裡挖出800年前大石柱，菜地主人說，這些年有人偷偷來這裡尋寶過。(取材自極目新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

西安市臨潼區一處菜地挖出距今約800年的金代經幢，石刻內容密集，含佛經、立幢記錄與官方縣印，目前已由博物館保存並待進一步研究。

陝西省西安市臨潼區櫟陽街道朝邑村西南一塊菜地，9月27日意外挖出一根刻滿文字與圖案的古代大石柱，經當地文物部門初步核實，確認為距今約800年的金朝經幢。有當地網友披露了當時的發現過程：石柱出土後被搬至農家院落清洗，密密麻麻的石刻內容引發圍觀者驚嘆，「（文字）密密麻麻，信息量很大！」更引人注意的是，菜地主人透露，這些年來曾有人偷偷到這片土地尋寶，讓這次意外發現增添幾分神秘色彩。

綜合楚天都市報、極目新聞報導，經文保人士辨識，該經幢為金代泰和三年（1203年）洪福寺經幢，幢身石面刻有「櫟陽縣印」九疊篆官印。經幢是古代僧侶為祈福、紀念等目的所立，石柱其中一面刻有「佛頂尊勝陀羅尼經」，另一面則記載立幢相關內容。

據石刻內容，金泰和三年正月，洪福院僧人豐德的弟子為報答師父恩德而立幢，並有當時櫟陽縣官員落款。石刻上的「櫟陽縣印」為金代官方縣印，具有一定文物研究價值。

西安村民在菜地裡挖出800年前大石柱，菜地主人說，這些年有人偷偷來這裡尋寶過。(...
西安村民在菜地裡挖出800年前大石柱，菜地主人說，這些年有人偷偷來這裡尋寶過。(取材自極目新聞)

當地村民黃先生表示，菜地主人此前曾說菜地裡「埋有東西」，但一直不知道具體位置。村民稱，有人說幾十年前便有東西埋在地下，甚至有人回憶小時候曾在上面玩耍；近年也有人曾偷偷到菜地尋寶，但始終沒有找到。

此次發現源於菜地主人耕地。旋耕機作業時撞到石頭，之後挖出這根古代大石刻。村民得知後，擔心文物遭人盜取，便與其他村民將石柱挖出，再用吊車運回村內。村委會一度安排存放，後因博物館獲悉消息，將文物運走保存。

臨潼區文保部門表示，目前這件金代大經幢已由臨潼區博物館保存。至於其具體文物價值及相關歷史資訊，仍有待進一步研究。

西安村民在菜地裡挖出800年前大石柱，菜地主人說，這些年有人偷偷來這裡尋寶過。(...
西安村民在菜地裡挖出800年前大石柱，菜地主人說，這些年有人偷偷來這裡尋寶過。(取材自極目新聞)

精華 FAQ

  • 經文保部門初步核實，這根大石柱是距今約800年的金代經幢，屬於古代僧侶為祈福、紀念等目的所立的石刻文物，具有歷史與研究價值。

  • 石幢一面刻有《佛頂尊勝陀羅尼經》，另一面記載立幢緣由與當時官員落款，還可見「櫟陽縣印」九疊篆官印，文字與圖案都相當密集。

  • 石柱被挖出後先由村民運回村內暫放，之後因博物館獲悉消息，已由臨潼區文保部門接手並送往臨潼區博物館保存，等待進一步研究與辨識。

上一則

7旬兄弟搶母親20萬遺產 兄膠水封門鎖38次 弟進ICU恐癱瘓

下一則

成都大學書記15萬字著作涉抄襲 校方：學術不端 免職

延伸閱讀

懶人包／漂泊海外的國寶回家了 盤點近年5次美國返還中國文物

懶人包／漂泊海外的國寶回家了 盤點近年5次美國返還中國文物
火山爆發近2千年…義「小龐貝」保存珍稀碳化木製品、有機食材

火山爆發近2千年…義「小龐貝」保存珍稀碳化木製品、有機食材
南京博物院文物醜聞 前院長徐湖平受賄遭判刑3年

南京博物院文物醜聞 前院長徐湖平受賄遭判刑3年
捷克王冠珠寶 7位鑰匙人齊聚「解封」揭500年王室面紗

捷克王冠珠寶 7位鑰匙人齊聚「解封」揭500年王室面紗

熱門新聞

薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國跳水奧運冠軍張家齊透露自己從小到大的比賽獎金都被母親掌控，成年後也無法支配。（取材自微博）

張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息

2026-09-23 08:30
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」