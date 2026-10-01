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薄瓜瓜罕曬夫妻同框 與許惠瑜參加牛津大學20周年校友會

中國新聞組／北京1日電
薄瓜瓜(左圖左)與妻子許惠瑜(左圖右)連袂出席牛津大學20周年校友聚會。(取材自...
薄瓜瓜(左圖左)與妻子許惠瑜(左圖右)連袂出席牛津大學20周年校友聚會。(取材自薄瓜瓜X平台帳號)

AI摘要

文章摘要整理：

薄瓜瓜近日罕見公開與台籍妻子許惠瑜的同框照，兩人出席牛津大學貝利奧爾學院20周年校友重聚，並分享重返母校、回望青春與重逢老友的心情。

中國前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜近日罕見於X平台(前身為推特Twitter)甜曬與台籍妻子許惠瑜的同框照片，兩人一同現身英國牛津大學貝利奧爾學院（Balliol College）入學20周年校友重聚活動，讓他重新回望20年前的校園生活和同窗，感嘆時隔多年再次聚首，也開始期待未來十年，大家將各自迎來怎樣的人生。

聯合新聞網報導，從薄瓜瓜分享的夫妻合影可見，許惠瑜短髮搭配簡單的妝容，在黑色小可愛之外，外搭一件米白色排扣無袖背心，並以中空黑色及地長裙搭襯，顯得正式、高雅。而薄瓜瓜則是以一襲正式的男士禮服現身。

薄瓜瓜日前在X平台發文分享重返母校的心情，表示這次回到貝利奧爾學院，與許多多年未見的老朋友重聚。對他而言，校園幾乎沒有改變，走在校園各個角落，都能勾起過去的回憶，包括當年求學時的歡樂、興奮，以及面對繁重課業與論文截止期限時的疲憊與壓力。

薄瓜瓜提到，部分校友已經有了自己的家庭，成為父親或母親，也有人如今成為教授，甚至開始指導當年他們曾經寫過的論文。不過，多年不見的熟悉感在重聚後很快便重新湧現，尤其是同樣修讀PPE（哲學、政治與經濟學）的校友，很快便再次就民主、威權等議題展開理性討論。

談到離開校園多年後再次相聚的感受，薄瓜瓜表示，年長者過去總告訴他，大學本科時期是一段非常特殊的歲月，但人在其中時很難真正理解；直到多年後回頭看，他才逐漸體會到，共同的學術訓練與求學經歷，形成了一種長久的情誼，也讓他期待未來十年大家各自會走向何方。

薄瓜瓜與妻子許惠瑜於2024年結婚，許惠瑜為台灣宜蘭羅東博愛醫院第三代千金，兩人當時於新竹The One南園的婚宴極為保密，籌辦婚禮時也相當低調。

薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20周年校友聚會。(取材自薄瓜瓜X平台帳號)
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20周年校友聚會。(取材自薄瓜瓜X平台帳號)

精華 FAQ

  • 他罕見在X平台分享與台籍妻子許惠瑜的同框照片，兩人一起現身牛津大學貝利奧爾學院入學20周年校友重聚活動，成為外界關注焦點。

  • 他們參加的是牛津大學貝利奧爾學院的入學20周年校友重聚，地點在英國牛津。薄瓜瓜表示，重返校園讓他回想起求學時的回憶與同窗情誼。

  • 他說校園幾乎沒有改變，讓他想起當年課業壓力與快樂時光；校友們有人已成家或任教，大家也很快重新展開對民主、威權等議題的理性討論。

薄熙來

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