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王跑跑又跑…亞運才奪牌 王楚欽、林詩棟退賽WTT 孫穎莎「撐票房」

中國新聞組／北京1日電
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中國選手王楚欽、林詩棟因傷退出2026年WTT中國大滿貫賽。(取材自微博)
中國選手王楚欽、林詩棟因傷退出2026年WTT中國大滿貫賽。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

王楚欽與林詩棟因傷退出WTT中國大滿貫賽，連帶多個組合退賽，並因剛奪牌又退賽引發網民熱議、質疑與對孫穎莎待遇不均的討論。

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）9月30日宣布，剛奪亞運金銀牌的中國選手王楚欽、林詩棟因傷退出2026年WTT中國大滿貫賽。受王楚欽退賽影響，王楚欽／孫穎莎混雙組合、林詩棟／蒯曼混雙、林詩棟／黃友政男雙均同步退賽。

消息傳出引發乒壇譁然，大批網民質疑王楚欽和林詩棟退賽原因，嘲諷「王跑跑又跑了」，並為同樣受傷卻仍將出戰WTT女單的孫穎莎抱不平，認為「沒背景」的孫穎莎是被迫參賽「撐票房」，甚至呼籲孫穎莎也退賽養傷。

據新華社報導，據WTT宣布內容，王楚欽、林詩棟因傷退出2026年WTT中國大滿貫賽，他們的正賽席位將由資格賽幸運落敗者遞補。在二人退賽後，參加今年WTT中國大滿貫賽男單正賽的國乒選手有溫瑞博、周啟豪、向鵬、陳垣宇、梁靖崑、陳俊菘、黃友政和薛飛。

2026年WTT中國大滿貫賽將於10月1日至11日在北京石景山首鋼園區進行，設男單、女單、男雙、女雙和混雙五個項目，各單項冠軍將獲得2000點世界排名積分。10月1日至3日將進行單打資格賽。

在日前結束的愛知·名古屋亞運乒乓球項目比賽中，林詩棟收穫男單、男雙、混雙三塊金牌，以及男團銀牌。王楚欽收穫男單、男團、混雙三塊銀牌。當時兩人都在賽場或賽後表示，自己受到傷病困擾，但王楚欽也稱「其實（傷病）應該是沒什麼問題的，會積極地去治療。」

不過傷勢「沒什麼問題」言猶在耳，30日就傳出王楚欽和林詩棟雙雙退賽，據了解，這是出於教練組決策，稱經綜合評估後選擇讓兩人休賽，避免帶傷硬撐加重傷勢。

由於這已是王楚欽2026年內退出的第4項重要賽事，此前他已因肩膝舊傷反覆缺席了橫濱冠軍賽、瑞典大滿貫等站，此次再退賽，大量網民嘲諷他「王跑跑又跑了」；林詩棟則被網民貼出他在亞運賽場「活蹦亂跳」的照片並質疑他：「哪裡傷了？」、「跳得比劉翔還高，詐傷的吧」。更多的聲音則是為同樣受傷卻仍將繼續參加WTT女單的孫穎莎抱不平，怒批教練組和WTT不讓孫穎莎退賽，是為了要「撐票房」，以免比賽沒人看，商業收入銳減。

相關話題隨即飆上熱搜第一，大批網民甚至要求孫穎莎也退賽，並貼出孫穎莎受傷照片，紛紛留言：「不讓退賽，天理難容」。不過對於網民所稱孫穎莎「不讓退」未獲相關證實，目前僅止於網民說法。但大批網民要求在多名男隊員退賽後，受傷病困擾更明顯的孫穎莎也應退出，不讓被區別對待，要求讓她休息。

中國選手王楚欽、林詩棟(圖)因傷退出2026年WTT中國大滿貫賽。(取材自微博)
中國選手王楚欽、林詩棟(圖)因傷退出2026年WTT中國大滿貫賽。(取材自微博)

精華 FAQ

  • WTT宣布兩人因傷退賽，教練組經綜合評估後決定讓他們休賽，避免帶傷硬撐導致傷勢加重，並由資格賽幸運落敗者遞補正賽席位。

  • 因兩人剛在亞運奪牌後又突然退賽，且王楚欽已是2026年內第4次退出重要賽事，部分網民因此質疑傷勢與安排，甚至嘲諷其反覆退賽。

  • 內文指出孫穎莎同樣帶傷卻仍將出戰女單，網民認為她可能被迫參賽「撐票房」，因此呼籲她也應退賽養傷，但相關說法目前未獲證實。

王楚欽 孫穎莎 大聯盟

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