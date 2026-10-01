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五星旗重用、舊支架翻新…地方省錢迎「十一」胡錫進：不應宣傳

中國新聞組／北京1日電
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多地清洗重複使用舊五星旗。（取材自鄭州市人民政府網）
多地清洗重複使用舊五星旗。（取材自鄭州市人民政府網）

AI摘要

文章摘要整理：

中國多地在迎接「十一」時採取節儉布置，重複使用舊五星旗與回收物料，呼應中央「過緊日子」要求；但胡錫進提醒，節儉可作為機關內部自律，不宜包裝成對外宣傳。

考量中國地方債務與財政壓力，中央近年大力倡導「過緊日子」，要求各地節約開支，各地方政府近日紛紛「節儉迎十一」慶典，在裝飾與造景等方面能省則省，舊五星旗也拿出來清洗檢修後重複使用，一地利舊率甚至高達82％，獲得不少媒體稱讚。

不過環球時報前總編輯胡錫進認為，節儉是機關內部的自我約束，不應對外宣傳，老百姓的十一應當隆重喜慶，各地應著力讓老百姓有錢消費，「節儉是中國人的美德，但不應是我們的宿命」。

據觀察者網報導，多地正以節儉務實為原則開展節日景觀布置。其中，河南鄭州市城市管理局按照市委、市政府工作部署，在十一氛圍營造工作堅持「簡單務實、厲行節約、長效惠民」原則。五星旗懸掛堅持節約、利舊，全市優先使用往年可繼續使用的完好五星旗，經清洗、檢修後重複利用，金水區組建雙作業小組循環復用舊五星旗192面；二七區僅使用94面新旗，循環復用完好舊五星旗436面，利舊率達82.26%。經開區嚴格遵循適地適花、節儉高效理念。

在湖北十堰，市城管執法委突在城市主幹道、立交橋等點位懸掛五星旗、彩旗7300餘面，本次布置也踐行節約理念，優先復用往年回收的節慶物料，節儉高效辦好節慶景觀。

在湖北鍾祥，十一宣傳工作嚴格遵循精緻簡約、重點出彩原則，不新增支架，對2025年拆除回收的舊支架進行翻新改造、重複利用，最大限度壓減項目成本。

在四川樂山，推行花卉循環利用模式。比如，樂山廣場轉盤所用的雙色彩葉草，經前期定植和常態化精細化管護養護，長勢良好，本次「雙節」景觀布置中再次復用。

在浙江建德，市住建局也立足節儉務實、精緻出彩原則，依託城市原有自然花境和存量時花基礎，因地制宜打造立體花壇、花海景觀節點。

對於這些看似落實國務院去年5月印發的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」中的規模，並呼應中央強調「帶頭過緊日子」的節約措施，澎湃新聞評論認為，舊五星旗清洗檢修、把舊物料循環複用，是「把錢省下來花在群眾急需處」，期待更多地方把「緊日子」過成習慣、把節儉當成風尚，讓每一分公共資金都花在刀刃上。

不過，胡錫進9月28日發文指出，機關節儉迎十一「不應面向社會宣傳」。他表示，地方機關內部倡導厲行節約是應該且合乎規範的，但這項內部舉措安排不應包裝成「節儉迎十一」來對外宣傳，「老百姓的十一應當是隆重、喜慶、幸福的。」他強調，各地政府應當著力讓老百姓收入增多、有條件消費，讓「快樂迎十一」擁有雄厚的經濟基礎，「節儉是中國人的美德，但不應是我們的宿命」。

多地清洗重複使用舊五星旗。（取材自鄭州市人民政府網）
多地清洗重複使用舊五星旗。（取材自鄭州市人民政府網）

精華 FAQ

  • 報導指出，中央近年強調黨政機關「過緊日子」，地方政府在十一布置上也跟進節約原則，盡量重用舊物料、減少新增開支，以節儉方式辦理節慶活動。

  • 內文提到鄭州、十堰、鍾祥、樂山與建德等地，其中鄭州部分區域循環復用舊五星旗，十堰與鍾祥也優先使用回收物料，樂山和建德則強調花卉與景觀的循環利用。

  • 胡錫進認為，機關內部倡導厲行節約是合理的，但不應把內部自律包裝成對外宣傳；他主張十一應讓民眾感受到隆重、喜慶與幸福，並希望提升收入與消費能力。

河南 五星旗 胡錫進

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