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北京動物園抓「毛毛蟲」賽 冠軍10張門票 抓4000條才第二名

中國新聞組／北京30日電
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北京野生動物園舉辦抓「毛毛蟲」大賽。(取材自上游新聞/北京野生動物園圖)
北京野生動物園舉辦抓「毛毛蟲」大賽。(取材自上游新聞/北京野生動物園圖)

AI摘要

文章摘要整理：

北京野生動物園為治理美國白蛾舉辦抓幼蟲大賽，邀請遊客以趣味方式參與生態保育，前三名可獲門票獎勵，首日最多抓到1069.5克。

「活動屬實太有才了！」網友28日發文稱，北京野生動物園為治理美國白蛾舉辦抓「毛毛蟲」大賽，抓獲重量前三名將獎勵門票。相關網帖引發熱議，不少網友表示，該活動既「為民除害」，又充滿趣味。

有遊客說，他拚命地抓約4000條僅獲第二名，第一名由五個人組團，比他多一倍；對此，北京野生動物園29日表示，活動屬實，是全民護林公益行動，旨在邀請入園遊客以趣味方式參與生態保育。

上游新聞報導，參賽遊客28日發文稱，自己一天抓了596克美國白蛾幼蟲，約4000條，最終獲得第二名及五張門票。第一名由五人組團參加，抓獲量約為他的兩倍。該遊客表示，自己邊抓邊數，中途休息三次，「好累」。

北京野生動物園工作人員表示，近期北京地區正值美國白蛾幼蟲爆發期，園區樹木多，蟲害也較明顯。園方除自行防治外，也透過活動發動遊客參與滅蟲，同時進行相關科普，讓遊客以物理方式參與防治。

活動於9月28日至30日舉行，遊客須於每天下午1時30分前報名，經科普講解及領取工具後，在園區搜尋美國白蛾幼蟲，並於下午2時50分前提交收集結果、現場稱重。首日成績顯示，第1名抓獲1069.5克，第2名596.3克，第3名391.4克。前三名分別可獲十張、五張及兩張北京野生動物園門票。

園方表示，活動期間抓獲的美國白蛾幼蟲均會集中銷毀，不會餵給園區動物。工作人員說，園區動物的食譜由飼養人員固定，不會隨意餵食這些幼蟲。

中央廣播電視總台中國之聲報導，目前北京正處於美國白蛾第三代幼蟲危害盛期。今年北京已釋放周氏嚙小蜂近7億頭，並自28日起持續釋放約4億頭，以治理美國白蛾。

北京野生動物園舉辦抓「毛毛蟲」大賽。(取材自上游新聞/北京野生動物園圖)
北京野生動物園舉辦抓「毛毛蟲」大賽。(取材自上游新聞/北京野生動物園圖)

精華 FAQ

  • 園方表示，活動是全民護林公益行動，主要目的是治理北京地區爆發的美國白蛾幼蟲，同時透過遊客參與與科普講解，讓防治工作更具趣味性與教育性。

  • 活動前三名分別可獲10張、5張及2張北京野生動物園門票。首日成績中，第一名抓獲1069.5克，第二名596.3克，第三名391.4克。

  • 園方表示，活動期間收集到的美國白蛾幼蟲會集中銷毀，不會提供給園區動物食用；動物食譜由飼養人員固定安排，不會隨意更動。

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