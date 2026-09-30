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四川稻城亞丁「0元門票」被搶光 網路代搶票炒到500元

中國新聞組／北京30日電
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圖為景區入口。(取材自極目新聞)
圖為景區入口。(取材自極目新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

四川稻城亞丁實施免票後引發搶票潮，10月1日至5日預約全滿，網路上卻出現高價代搶與轉售；官方提醒採實名與人臉核銷，黃牛票可能失效。

十一長假將至，四川稻城亞丁景區實行門票免票政策引發瘋搶，單日1.5萬張預約額度全數完售，網路二手平台卻隨即出現黃牛叫價100至500元人民幣(14.9至74.5美元)轉售或代搶；甘孜州文旅局29日特別提醒，景區實施人臉識別與實名制核銷，購買黃牛票恐因無法核銷而無法入園。

極目新聞報導，調查發現，閒魚平台上出現數十條高價轉讓或代拍門票訊息。有賣家叫價200元轉讓門票並聲稱提供預約二維碼即可掃碼進場；另有賣家標價200至260元提供代拍或保底方案，甚至宣稱可寄送他人身份證配合預約碼進場，用完再寄回退押金；亦有賣家喊出500元代搶門票。

目前，在稻城亞丁的官方門票預約平台上看到，10月1日到5日的門票已經全部約滿。

針對黃牛亂象，稻城亞丁景區管理局早已於27日發布公告，嚴厲打擊倒賣門票的黃牛違法行為，強調景區嚴格執行「非預約、不出行」，所有人均須本人實名預約，人、證、預約資訊一致方可入園。甘孜州文旅局工作人員說明，無餘票時中介同樣搶不到票，花高價代搶不僅無必要，還可能洩漏個人資訊，先前已有人持黃牛票因人臉識別不符遭拒絕入園。

精華 FAQ

  • 因十一長假將至，景區推出免票政策後吸引大量遊客搶訂，單日1.5萬張預約額度很快售罄，10月1日至5日也已全部約滿，形成一票難求的情況。

  • 閒魚等平台可見數十條訊息，包含100至500元不等的轉售、代拍與保底方案，有人甚至聲稱可提供預約二維碼、寄送身份證配合核銷，風險相當高。

  • 甘孜州文旅局與景區管理局指出，稻城亞丁嚴格執行實名預約與人臉識別核銷，必須人、證、預約資訊一致才能入園，購買黃牛票不僅可能無法入園，還可能洩漏個資。

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