客艙驚爆霸凌 空姐餐車碰到男手肘 下跪道歉不夠 還被要求踹一腳？

一段「空姐下跪」影片近日在網路引發熱議，圖為空姐雙膝跪在餐車旁。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 一段空姐下跪影片在網路瘋傳，指稱空姐推餐車擦碰男乘客手肘後道歉仍遭刁難，甚至傳出「踹一腳」說法，航空公司已上報但尚未回應。

一段「空姐下跪」影片近日在網路引發熱議。一名網友28日發短片可見，飛機客艙內一名姐跪在餐車旁，並配文「太過分了！這位乘客！」據發布影片的張姓網友說，空姐推餐車時不慎碰到一名男子手肘，雖已道歉，對方仍不滿，甚至要求踹空姐一腳。

極目新聞報導，張先生表示，他28日晚9時許搭乘合肥飛往大連的航班，途中拍下這一幕。由於影片只有短短數秒，沒有錄到完整經過，但他稱，當時空姐跪了「兩、三次」，而且持續了一段時間。影片發布後迅速引發關注，他的手機甚至「電話被打爆了」，因此刪除了相關影片。

根據張先生描述，事發時空姐推著餐車送飲料，餐車移動速度並不快，過程中不慎碰到一名男子的手肘。張先生表示，男子沒有出血，看起來也沒有明顯嚴重傷勢，乘務長曾拿冰袋替他冰敷。其後，男子要求下機，並希望有人陪同前往醫院檢查。

29日中午，一個微信 公眾號也發布題為「空姐下跪」的文章，引述群聊及同機旅客說法披露更多細節。文章稱，涉事男子認為餐車是鐵製，碰撞力道很重，要求乘務員道歉。乘務員道歉後，男子仍認為道歉太遲，並在客艙內情緒激動。乘務長隨後前來安撫並道歉，但男子據稱提出要求：「要不妳讓我踹一腳。」

文章稱，涉事乘務員哭泣後「跪下了」，但男子仍不接受，乘務員隨後跪下請求對方踹她一腳。直到安全員介入，男子才降低音量，之後又要求乘務長及涉事乘務員下班後安排專車，陪同他到醫院檢查。

由於網傳文章部分內容尚未獲官方證實，事件細節仍有待進一步釐清。極目新聞致電涉事航空公司安徽分公司，工作人員表示，已上報此事。截至29日晚7時許，航空公司仍未對事件作出回應。