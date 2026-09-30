單日賣逾2000根 超長蛋撻暴紅8天翻車 網轟只吃到酥皮沒蛋液

長達60公分的超長蛋撻，近日席捲中國烘焙市場。(電商平台截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 60公分超長蛋撻在中國爆紅後迅速翻車，因蛋液過少、口感空洞遭消費者投訴；鮑師傅已回應可退款，並稱將與門店調整製作與品控。

一根長達60公分的超長蛋撻近日席捲中國烘焙市場，卻在暴紅8天後陷入品控爭議。有消費者投訴，鮑師傅超長蛋撻咬開後大面積都是空洞酥皮，蛋液僅薄薄一層，甚至被形容「吃起來像油條」。相關話題登上微博 熱搜。

中新周刊報導，鮑師傅官方客服回應，已關注消費者反映的「蛋液過少」問題，並將意見上報各門店及公司負責人，後續會持續與製作師傅對接、優化產品。客服進一步表示，若消費者買到蛋液過少的超長蛋撻，可向門店或客服申請退款，「我們會第一時間進行處理」。值得注意的是，這款產品9月20日才上市。

報導指出，超長蛋撻近期迅速成為社交平台上的「秋日新寵」，顧名思義，它把原本掌心大小的蛋撻拉長至約60公分，消費者必須雙手捧著、掰著吃，因造型特殊而具有強烈的社交話題性。

這股風潮最早起於河南烘焙品牌「大豫人家」，單日銷量可達2000多根，隨後鮑師傅、瀘溪河、東更道、味多美等數十家品牌跟進，超長蛋撻甚至成為不少店家的招牌商品。據抖音生活服務平台數據，超長蛋撻9月售出1200萬根，截至28日，支付GMV突破2億人民幣。

報導稱，暴紅背後供應鏈門檻並不高，製作只需長款模具、蛋撻皮、蛋撻液及包裝盒即可，甚至有原料工廠進入銷售額前10名店家。相關供應商表示，正常蛋撻需將蛋液注至約8分滿，但超長蛋撻皮較長，注液量更難掌握；此外，烤箱溫度與時間若控制不當，也可能造成蛋撻過乾或酥皮發黑。

一名消費者分享，她看到商場裡不少人手拎一根超長蛋撻，便跟風購買。到鮑師傅門店時，前方已有20、30人排隊，店員還要發號碼紙叫號。等了近20分鐘終於拿到，吃下去卻發現「跟普通蛋撻也沒什麼區別」。

分析認為，超長蛋撻靠改變外形創造話題，但門檻低也意味著容易快速複製，若門店在訂單暴增下出現人手不足、注液或烘烤失誤，品控問題可能加速網紅產品退燒。

此外，超長蛋撻還面臨高熱量問題。一根份量約當6至8個普通蛋撻，有機構測算脂肪超過72克、糖分約39至52克。當新鮮感退去，「吃了會胖」也可能成為消費者離場的另一個理由。