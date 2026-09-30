我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

康乃爾大學性暴力案 資料曝過去6年涉性侵學生「很少被退學」

中國生成式AI用戶破7億 普及率逾5成 從「嘗鮮」走入日常

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國生成式AI應用持續普及，截至今年上半年用戶規模突破7億人，普及率超過50%。...
中國生成式AI應用持續普及，截至今年上半年用戶規模突破7億人，普及率超過50%。（路透資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

中國生成式AI用戶突破7億、普及率逾半，應用已從嘗鮮走向日常；同時算力、投融資與產業落地全面升溫，國產大模型與晶片適配加速。

中國生成式人工智慧（AI）用戶規模持續擴大。中國互聯網絡訊息中心29日發布最新報告指出，截至今年上半年，中國生成式AI用戶規模已突破7億人，普及率超過50%。報告並指出，深度求索（DeepSeek）、月之暗面等陸企陸續推出萬億級參數開源大模型，全球主流大模型調用榜單前6名模型均來自中國團隊。

央視新聞指，中國互聯網絡訊息中心政策與國際合作所發布「生成式人工智慧應用發展報告（2026）」顯示，截至今年上半年，中國生成式AI用戶規模突破7億人，普及率超50.0%。報告指出，生成式AI正從少數人的「嘗鮮工具」，轉變為大多數人的日常幫手，應用場景日益多元，智慧設備也帶動智慧消費潛力釋放。

報導稱，AI綜合助手、AI效率辦公等應用年比增長均超過100%。生成式AI主要用於回答問題，76%用戶會使用生成式AI回答問題；生成圖片、影片、撰寫文稿，以及整理工作總結、會議紀要等占比分別為47.8%、37.6%及32.5%。其中，AI綜合助手、AI搜尋引擎、AI生活助手是截至今年7月網友使用最多的3類應用，月均使用次數遠高於其他類別。

智慧消費方面，人民網提到，38.7%的網友近半年曾在網路購買智慧硬體設備，其中可穿戴設備及3C數碼產品是主要入口；購買過智慧可穿戴設備的網友占20.2%，購買智慧手機、平板電腦等3C數位產品的占18.2%。

在AI產業發展方面，中國AI自主創新步伐加快。深度求索、月之暗面等中國本土企業先後發布多個萬億級參數開源大模型，全球主流大模型調用榜單前6名模型均來自中國團隊，國產模型與國產算力晶片加速適配。

報導指，AI應用已拓展至鋼鐵、有色金屬、電力及通信等重點行業，進入產品研發、品質檢測及客戶服務等環節。

至於具身智慧，2026年上半年中國人形機器人整機產品超過400款，預計全年整機產量將突破10萬台，應用場景涵蓋工業生產、醫療手術及生活服務等領域。央視新聞報導，辦公智能體及AI眼鏡等產品也陸續出現。

算力上，截至今年6月，中國智慧算力規模達2185 EFLOPS，年比增長177%。首個全國產10萬卡AI超集群已正式投入運行，晶片、計算、存儲、網路、散熱等核心軟硬體均採用國產自主可控技術。

另，截至今年6月，中國已累計培育建設16個國家級先進製造業集群，規模以上製造業企業AI技術應用普及率超過三成；「神農大模型4.0」、「谷雨農氣大模型V2.0」等多款農業大模型也陸續發布。

投融資方面，今年上半年中國共發生1255起AI相關投融資事件，達到2025年全年的78%；合計金額約人民幣2501.4億元，達到2025年全年的182%。

精華 FAQ

  • 根據中國互聯網絡訊息中心報告，截至今年上半年，中國生成式AI用戶規模已突破7億人，普及率超過50.0%，顯示生成式AI已進入大眾化使用階段。

  • 生成式AI最主要用途是回答問題，占比達76%；其次是生成圖片、影片與撰寫文稿，另外整理工作總結、會議紀要等辦公需求也相當普遍，反映其已深度融入日常與工作。

  • 報導指出，中國智慧算力達2185 EFLOPS、年增177%，國產10萬卡AI超集群已運行；上半年AI投融資達1255起、約2501.4億元，國產大模型與算力晶片也加速適配。

人工智慧

上一則

涉以職謀利、收受財物 中國前證監會主席易會滿遭提公訴

下一則

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

延伸閱讀

DeepSeek營收翻倍 破10億美元 加速推進二輪融資

DeepSeek營收翻倍 破10億美元 加速推進二輪融資
AI需求大爆發 中國工業企業利潤 兩位數增長

AI需求大爆發 中國工業企業利潤 兩位數增長
中國燃氣渦輪機打入全球鏈 科技巨擘、電力公司搶購

中國燃氣渦輪機打入全球鏈 科技巨擘、電力公司搶購
北美台灣科技年會 聚焦AI落地應用 蕭美琴：加強台美人才新創交流

北美台灣科技年會 聚焦AI落地應用 蕭美琴：加強台美人才新創交流

熱門新聞

中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國跳水奧運冠軍張家齊透露自己從小到大的比賽獎金都被母親掌控，成年後也無法支配。（取材自微博）

張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息

2026-09-23 08:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了