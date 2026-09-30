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用桃酥抵月餅…Tiffany售後翻車 意外帶火成都宮廷糕點

中國新聞組／北京30日電
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Tiffany售後翻車，竟帶火成都宮廷糕點桃酥，還被網友戲稱為「Tiffany嚴...
Tiffany售後翻車，竟帶火成都宮廷糕點桃酥，還被網友戲稱為「Tiffany嚴選」。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Tiffany售後失誤引爆爭議，桃酥意外成為補償話題焦點。
  • 重點二：成都宮廷糕點舖被網友戲稱Tiffany嚴選，迅速登上熱搜。
  • 重點三：老店以平價真材實料回應流量，成功帶動線上線下買氣。

一場奢侈品牌的售後公關危機，意外帶火了陪伴成都人30多年的平價老字號；近日，繼「Tiffany售後翻車事件」引發全網關注後，話題「宮廷糕點潑天流量」再次空降熱搜榜。事件中被奢侈品銷售拿來作補償方案的成都文殊院「宮廷糕點舖」散裝桃酥，被廣大網友戲稱為「Tiffany嚴選」，吸引大批民眾爭相前來打卡，體驗這場充滿戲劇反差感的「潑天富貴」。

綜合媒體報導，這場「流量風暴」的起因，源於一名顧客在Tiffany成都門市消費超人民幣20萬元（約3萬美元）後，品牌承諾贈送的中秋月餅禮盒，被銷售私下錯寄給他人。在顧客追問下，銷售人員為息事寧人，提出自費購買一袋價值約20元的成都本土「宮廷糕點舖」散裝桃酥寄給顧客作為道歉補償。  

奢侈品牌動輒六位數的高昂消費，與一袋僅售7元一斤、人用食品塑膠袋盛裝的平價傳統糕點，形成強烈的視覺與心態落差。雖然該補償方案被顧客當場拒絕，但相關經歷被發布至網路後，「高奢品牌配平價散裝點心」的荒謬感迅速激起網友的調侃熱情。「Tiffany嚴選桃酥」、「這可是連蒂芙尼SA都認可的品質」等網路梗迅速流傳，將原本無辜的宮廷糕點舖推上了輿論風口浪尖。  

面對突如其來的爆紅與蜂擁而至的社交媒體關注，成都宮廷糕點舖的反應顯得相當樸實且接地氣。門市工作人員在接受採訪時坦言，一開始完全不知道自己店裡的桃酥居然登上熱搜，直言「不知道有這麼大的流量砸到頭上，但我們會盡量去接住」。  

與此同時，店家也冷靜地將自身與這場奢侈品爭議客觀切割，明確表示店內所有散裝產品均為傳統的食品袋包裝，幾十年來一直主打平價與真材實料。這種不主動蹭熱度、不虛高漲價、專注於做好產品本身的真誠態度，贏得了一眾網友的好感，被不少人評價為「比傲慢的大牌公關強太多」。

連日來，位於成都文殊院的宮廷糕點總店門口客流平穩中帶著火爆，不少年輕消費者專程前往購買「同款桃酥」。線上平台上，相關糕點的銷售額與話題討論度也同步攀升。  

市場分析人士指出，「宮廷糕點潑天流量」現象看似是一場搞笑玩梗的網路狂歡，實則反映出當前消費者對「品牌溢價與服務品質嚴重脫節」的反感，以及對在地接地氣老字號的天然親近感。大牌的光環終究需要匹配相應的尊重與品質服務，而一家憑藉幾塊錢桃酥陪伴幾代人成長的老店，靠著紮實的口感與踏實的態度，反而在這場熱搜風波中成了最大的贏家。  

精華 FAQ

  • 起因是顧客在Tiffany成都門市消費超過20萬元後，原本承諾的中秋月餅禮盒被銷售誤寄給他人，後續又提出以宮廷糕點舖桃酥作補償，因落差過大而引發輿論關注。

  • 因為網友把奢侈品牌補償平價散裝桃酥的反差感當成梗，戲稱為「Tiffany嚴選桃酥」，讓原本無辜的宮廷糕點舖被大量轉傳、打卡與討論，迅速成為話題中心。

  • 店家態度低調務實，強調長年主打平價、真材實料與傳統包裝，沒有刻意蹭熱度或漲價。這種接地氣的回應獲得網友好感，也帶動門市與線上銷售成長。

中秋

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