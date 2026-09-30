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古蜀文明尋奇 「三星堆—金沙與周邊文化」研究新突破

中國新聞組／北京30日電
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四項三星堆—金沙多學科研究於23日發表新成果。圖為三星堆遺址K4坑文物。(本報德...
四項三星堆—金沙多學科研究於23日發表新成果。圖為三星堆遺址K4坑文物。(本報德陽傳真)

AI摘要

文章摘要整理：

北京沙龍發布4項三星堆｜金沙研究成果，從文明起源、祭祀坑形成、青銅箔製作到象牙保護，推進古蜀文明與周邊交流的理解。

9月23日，在北京舉辦的「三星堆—金沙與周邊文化交流」專業沙龍上，四項三星堆｜金沙多學科研究新成果發布，集中展示了以三星堆｜金沙為代表的古蜀文明與中原及周邊地區文化交流研究成果，回應了古蜀文明研究當中諸多關鍵疑問。

四川大學傑出教授霍巍發表論文「論中華文明起源進程中巴蜀文明的貢獻」，梳理從皮洛遺址、寶墩文化到三星堆、金沙的完整考古脈絡，認為巴蜀文明作為長江上游文明的重要代表，豐富了中華文明「滿天星斗」的歷史敘事。

首都師範大學副教授張俊娜團隊發表論文「是否為祭祀坑—三星堆遺址K4坑的沉積歷史」，還原四號坑完整埋藏序列，指出八座「坑」雖背景相近，但儀式細節各有差異，反映古蜀祭祀行為的多樣性。

同樣針對祭祀坑，北京大學研究員趙昊在論文「三星堆器物坑形成過程分析與背景蠡測」中提出，八座「坑」來自一場分階段、周密籌畫的重大儀式事件的觀點，認為這場儀式或與商周更替的時代變局相關。

四川省文物考古研究院郭建波團隊發表論文「三星堆遺址祭祀坑出土青銅箔片的製作技術及相關問題研究」，對魚形、璋形、葉脈紋青銅箔飾開展科技分析，確認這批銅箔均為鍛打成型，運用畫紋、戳紋、壓紋、繪紋等裝飾技法，沖孔採用敲擊方式；畫紋技術可能代表了刻紋工藝的初期階段，為研究古蜀時期鍛銅手工業提供關鍵證據。

成都市文物考古研究院肖嶙團隊針對三星堆—金沙遺址出土脆弱飽水象牙的保護難題，搭建了全鏈條一體化保護技術體系。該體系貫通機理研究、現場應急保護、實驗室加固、效果評估及長效養護全流程，創新研發化學材料加固、微生物原位加固兩項核心技術，完善了發掘現場保濕、防黴、無損提取的標準化工藝。

精華 FAQ

  • 沙龍共發布4項多學科新成果，分別涉及巴蜀文明對中華文明的貢獻、三星堆祭祀坑沉積與形成過程、青銅箔片製作技術，以及飽水象牙的全鏈條保護體系。

  • 相關研究指出，四號坑等祭祀坑雖背景相近，但儀式細節各異，反映祭祀行為多樣；另有觀點認為8座坑來自一場分階段、周密籌畫的重大儀式，或與商周更替有關。

  • 研究確認出土青銅箔片多為鍛打成型，並揭示畫紋、戳紋、壓紋等工藝特徵；同時建立飽水象牙全流程保護技術，完善現場保濕、防黴、無損提取與長效養護標準。

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