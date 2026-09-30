北京公園遊船升級5G 遊客AI遊船也能「指尖操作」

遊人在北京陶然亭公園乘坐遊船。(本報北京傳真)

AI摘要 文章摘要整理： 北京陶然亭等5家市屬公園將1700餘艘遊船接入5G智慧系統，讓遊客可掃碼排隊、啟停船隻，並透過北斗定位與一鍵呼救強化管理和安全。

初秋，北京市屬公園裡，遊船全部裝上5G盒子。這些「智慧大腦」(AI)不僅支持線上排隊、邊逛邊等，還能北斗定位、掃碼啟停，遊客泛舟全程實現「指尖操作」。

在陶然亭公園東碼頭售票處，用手機掃描二維碼，便可選擇船型，支付押金。趕上遊園旺季，智慧系統可以進行線上排隊。遊客可在公園各處逛逛，排到時碼頭會有叫號提示，手機短信也會彈出提醒，告知排隊的遊船即將就位。排長隊等船成為歷史。

登船之後，船頭副駕駛座旁，固定著一個巴掌大的5G定位盒子，上面印著醒目的二維碼。用手機一掃，電機隨即啟動，輕輕轉動方向盤，小船兒便悠悠駛離岸邊。遊船掃碼啟停，計時更精確。

這個5G盒子還接入了「5G+北斗」即時定位系統，能精準定位每一艘船的位置。在陶然亭公園遊船中控室，一塊電子地圖顯示著整個湖面的情況，每一艘遊船都化作螢幕上移動的光點，船隻位置、航行時長、船內狀態即時更新。管理人員坐在螢幕前，就能掌握湖面所有船隻動態。

萬一在湖上遇到突發情況，船上的「一鍵呼救」功能，可立即呼叫救援。碼頭還有專人即時關注天氣變化，一旦出現突發天氣，會第一時間引導遊客就近靠岸。

目前，北京陶然亭公園、頤和園、北海公園、玉淵潭公園、紫竹院公園五家市屬公園全部為遊船接上「智慧大腦」系統，覆蓋所有碼頭與擺渡航線，共有1700餘艘遊船納入5G智慧遊船管理平台。