北京公園遊船升級5G 遊客AI遊船也能「指尖操作」
北京陶然亭等5家市屬公園將1700餘艘遊船接入5G智慧系統，讓遊客可掃碼排隊、啟停船隻，並透過北斗定位與一鍵呼救強化管理和安全。
AI摘要
文章摘要整理：
北京陶然亭等5家市屬公園將1700餘艘遊船接入5G智慧系統，讓遊客可掃碼排隊、啟停船隻，並透過北斗定位與一鍵呼救強化管理和安全。
初秋，北京市屬公園裡，遊船全部裝上5G盒子。這些「智慧大腦」(AI)不僅支持線上排隊、邊逛邊等，還能北斗定位、掃碼啟停，遊客泛舟全程實現「指尖操作」。
在陶然亭公園東碼頭售票處，用手機掃描二維碼，便可選擇船型，支付押金。趕上遊園旺季，智慧系統可以進行線上排隊。遊客可在公園各處逛逛，排到時碼頭會有叫號提示，手機短信也會彈出提醒，告知排隊的遊船即將就位。排長隊等船成為歷史。
登船之後，船頭副駕駛座旁，固定著一個巴掌大的5G定位盒子，上面印著醒目的二維碼。用手機一掃，電機隨即啟動，輕輕轉動方向盤，小船兒便悠悠駛離岸邊。遊船掃碼啟停，計時更精確。
這個5G盒子還接入了「5G+北斗」即時定位系統，能精準定位每一艘船的位置。在陶然亭公園遊船中控室，一塊電子地圖顯示著整個湖面的情況，每一艘遊船都化作螢幕上移動的光點，船隻位置、航行時長、船內狀態即時更新。管理人員坐在螢幕前，就能掌握湖面所有船隻動態。
萬一在湖上遇到突發情況，船上的「一鍵呼救」功能，可立即呼叫救援。碼頭還有專人即時關注天氣變化，一旦出現突發天氣，會第一時間引導遊客就近靠岸。
目前，北京陶然亭公園、頤和園、北海公園、玉淵潭公園、紫竹院公園五家市屬公園全部為遊船接上「智慧大腦」系統，覆蓋所有碼頭與擺渡航線，共有1700餘艘遊船納入5G智慧遊船管理平台。
目前已完成升級的共有5家市屬公園，包括陶然亭公園、頤和園、北海公園、玉淵潭公園與紫竹院公園，覆蓋所有碼頭與擺渡航線。 遊客可先用手機掃碼選船並支付押金，旺季時還能線上排隊等待叫號；登船後再掃碼啟動電機，讓遊船啟停更方便、計時也更精確。 系統結合5G與北斗定位，可即時掌握每艘船的位置、航行時長與船內狀態；遇到突發情況可一鍵呼救，天氣異常時也能及時引導靠岸。
精華 FAQ
目前已完成升級的共有5家市屬公園，包括陶然亭公園、頤和園、北海公園、玉淵潭公園與紫竹院公園，覆蓋所有碼頭與擺渡航線。
遊客可先用手機掃碼選船並支付押金，旺季時還能線上排隊等待叫號；登船後再掃碼啟動電機，讓遊船啟停更方便、計時也更精確。
系統結合5G與北斗定位，可即時掌握每艘船的位置、航行時長與船內狀態；遇到突發情況可一鍵呼救，天氣異常時也能及時引導靠岸。
上一則
20大時架離胡錦濤 孔紹遜確認擔任甘肅省長
下一則