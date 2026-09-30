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亞運／4×100米逆轉奪冠 陳妤頡總結亞運3金1銀：我真牛

中國新聞組／北京30日電
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田徑項目混合4×100米接力中國奪冠，陳妤頡在頒獎儀式後慶祝自己在本屆亞運獲三枚...
田徑項目混合4×100米接力中國奪冠，陳妤頡在頒獎儀式後慶祝自己在本屆亞運獲三枚金牌。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

17歲的陳妤頡在亞運田徑首秀拿下3金1銀，並於混合4×100米接力最後一棒完成逆轉，助中國隊以0.09秒之差奪金。

「下班啦！三金一銀，我可真牛啊！」這是17歲的陳妤頡對自己亞運首秀的總結。29日晚結束的日本名古屋亞運會田徑賽場4x100米混合接力決賽，跑最後一棒的陳妤頡完成了極限逆轉，幫助中國隊獲得這枚寶貴的金牌。

新華社報導，中國隊在混合4×100米接力決賽最後階段反超泰國隊，以0.09秒優勢奪金。陳妤頡接棒時，中國隊仍處於落後位置，但她憑藉最後一棒的衝刺完成逆轉，為首次參加亞運的自己拿下第三面金牌。

這也是陳妤頡本屆賽事的第四面獎牌。她先後奪得女子100米、女子4×100米接力及混合4×100米接力金牌，並在另一項賽事中摘銀，成為本屆亞運「三金王」。

相較女子100米及女子4×100米接力，混合接力的最後一棒更為驚險。陳妤頡賽後卻表示，接棒時自己「覺得問題不大」，因為相信前面三棒隊友能創造好的衝刺條件。她也說，自己與泰國隊最後一棒曾在女子100米接力交手，對對方的節奏較熟悉，因此只需按照自己的技術動作完成比賽。

中國隊第三棒施君豪則透露，賽前知道要與泰國男子100米、200米冠軍汶頌同棒，曾感到相當緊張。但陳妤頡賽後笑稱：「我們施君豪頂住了，我覺得汶頌在泰國，應該也就是個『小施君豪』！」

連續參加多項賽事、征戰近一周後，陳妤頡仍認為自己的體能狀況「感覺還好」。她表示，接力項目最大的不同，是壓力由四名隊員共同承擔，隊友的信任讓她能放平心態完成比賽。

陳妤頡表示，感謝國家隊的信任，讓她在首次亞運便收穫三金一銀。談到未來，她希望代表中國及亞洲女性站上世界舞台，在世錦賽、奧運會等賽事展現實力。

賽後，她用一句「比完啦！下班啦！三金一銀，我可真牛啊！」為自己的亞運首秀畫下句點。

精華 FAQ

  • 她在首次參加亞運的田徑賽事中共收穫3金1銀，包括女子100米、女子4×100米接力與混合4×100米接力金牌，另有1面銀牌，表現相當亮眼。

  • 決賽最後階段中國隊仍落後泰國隊，但陳妤頡在最後一棒完成極限衝刺逆轉，以0.09秒的微弱優勢反超對手，幫助中國隊奪得這面寶貴金牌。

  • 她認為連續出賽後體能狀況仍算不錯，也感謝國家隊信任與隊友支持，讓她能放鬆完成比賽；未來她希望在世錦賽、奧運會等舞台展現實力。

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