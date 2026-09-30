亞運／王宗源跳水加冕「三金王」 陳芋汐奪亞運個人首金

名古屋亞運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手陳芋汐獲得冠軍。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 陳芋汐與王宗源在名古屋亞運跳水賽場雙雙奪冠，前者收穫個人首枚亞運單人金牌，後者以3金展現強勢實力，助中國跳水隊延續14連冠。

中國選手陳芋汐 與王宗源在日本名古屋亞運會跳水賽場雙雙奪冠，前者摘下個人首枚亞運單人金牌，後者則以「三金王」成就展現統治力，中國跳水隊兩項目已實現14連冠，助中國隊朝包辦多金目標邁進。

綜合新華社、香港文匯報報導，跳水比賽29日在東京水上運動中心繼續進行；在女子10米台決賽中，預賽排名第二的陳芋汐當晚快速調整狀態，在起跳高度、空中姿態和入水控制方面均展現出「教科書」級表現，尤其在第四個動作207C（向後翻騰三周半抱膝）拿到4個滿分，最終以432.65分奪冠。「決賽中，我一直告訴自己，每一跳都必須乾淨利落，不能有任何猶豫。」

2021年，陳芋汐曾奪得東京奧運會女子雙人10米台金牌。故地重遊的她說：「從東京到東京，不同的是我更成熟了，動作比上一次更加穩定；不變的是那顆熱愛跳水、想要站上最高領獎台的心。」

陳芋汐賽後表示，自己在今次比賽仍有進步空間：「給自己打90分，有10分是扣在上午的預賽，早上進入的狀態整體來說比較慢，但是下午決賽能夠及時地調整自己，然後去發揮出自己的水平，這對於我來說是一種經驗，我覺得這些（經驗）其實比這面金牌來得要更重要一些，也是需要我回去以後好好總結的，往後還要繼續加油。」

另一位中國選手盧為以385.40分獲得亞軍。首次征戰亞運會，她表示對動作的掌握把控還差一點，「接下來腳踏實地訓練，把基礎打好」。北韓隊選手趙真美獲季軍。

當日的男子3米跳板決賽中，奧運冠軍王宗源展現絕對統治力，以494.40分成功衛冕，繼男子雙人3米跳板、男子1米跳板奪冠後加冕「三金王」。隊友鄭九源收穫一枚「一波三折」的銀牌。他在首跳出現失誤，僅拿到39.10分排在最後，隨後兩個動作正常發揮追至第二位。但第四跳再次出現失誤，只拿到43.20分。最後一跳，他憑藉5156B（向前翻騰兩周半轉體三周屈體）的完美發揮，單跳收穫93.60分的全場最高分，最終摘得銀牌。東道主日本選手坂井丞獲得第三名。

身兼三項的王宗源坦言，隨著年齡的增長，體能分配是很大挑戰，很慶幸能順利完成目標。王宗源賽後仍對自己演出未算太過滿意：「雖然成功拿到三面金牌，但過程還是不夠完美，比賽中如體能等方面均有些下降。」

總結亞運之旅時，他說：「從雙人到一米板到三米板，雖然能力和責任在肩上，但我想丟掉包袱，以更輕鬆的姿態去面對。」

名古屋亞運會跳水男子3米板決賽，中國選手王宗源以總分494.40分獲得金牌。(中新社)