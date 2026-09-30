導正人生觀、鼓勵婚育？中初中教材列「簡愛」 CNN、紐時都關注
英國經典小說《簡愛》被正式編入中國初中教材後，因兼具女性獨立、婚姻家庭與生育等意涵，引發外界對教育導向與官方立場的熱議。
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英國經典小說《簡愛》被正式編入中國初中教材後，因兼具女性獨立、婚姻家庭與生育等意涵，引發外界對教育導向與官方立場的熱議。
英國文學經典「簡愛」今秋正式進入中國初中語文教材，列為九年級上冊「整本書閱讀」書目。問世近180年的「簡愛」，過去早已是中國中學生熟悉的讀物，如今正式納入統編版教材，卻因作品同時涉及女性獨立、人格尊嚴、愛情與婚姻家庭等議題，引發討論。官媒稱導正人生觀，外媒CNN、紐約時報也關注。
2026年秋季新學期起，「簡愛」被編入九年級上冊語文教材，列在第四單元小說閱讀內容中。教材安排將重點放在人物如何從逆境中成長，理解獨立、自尊等主題，愛情則是簡愛人生歷程中的一部分，而非唯一視角。
紐約時報29日報導指出，「簡愛」在中國長期擁有大量讀者，中文譯本早在1925年便問世，之後陸續出現不同譯本，以及電影、電視劇與舞台劇改編。1979年，英國改編電影也曾在中國上映，因此這部作品並非突然受到中國教育界重視，而是一直存在於中國的閱讀文化中。
「簡愛」由英國作家夏綠蒂．勃朗特1847年出版，描寫孤女簡愛歷經童年磨難、求學後，前往羅切斯特家擔任家庭教師，兩人產生感情。小說最受肯定的特色，是簡愛即使身分、財富與社會地位都處於弱勢，仍堅持人格尊嚴與獨立選擇，在19世紀女性法律及經濟自主受到限制的時代，這樣的女性形象相當突出。
不過，「簡愛」此次成為正式教材，也讓作品中的女性意識受到外界關注。「紐約時報」引述加州大學聖地牙哥分校教授朱平分析，簡愛雖追求獨立與平等，但並未完全否定傳統家庭。小說最後，她與羅切斯特結婚並育有孩子，這種女性追求自主、同時仍進入婚姻家庭的模式，被認為與中國官方較能接受的女性平等觀存在一定契合。
朱平並指，中國近年面臨人口減少問題，官方持續鼓勵年輕人結婚生育，在這樣的背景下，「簡愛」所呈現的女性獨立與家庭價值並存，也格外值得注意。
北京日報則從青少年閱讀角度為教材選入「簡愛」辯護，認為如今短影音、社群平台大量傳播各式婚戀內容，其中部分作品過度強調外貌、財富及身分，甚至形成偏激的婚戀觀。與其如此，不如透過「簡愛」等文學經典，幫助學生建立較完整的人生觀與價值判斷。報導也強調，「簡愛」不只有愛情，也有對尊嚴、自立及人生選擇的追求，值得學生們理解她的獨立精神。
《簡愛》在2026年秋季新學期起，正式編入九年級上冊語文教材，列為第四單元小說閱讀中的「整本書閱讀」書目，成為學生必讀內容之一。 教材重點放在簡愛如何在逆境中成長、建立獨立與自尊。北京日報則認為，這類經典能幫助學生抵抗短影音中的偏激婚戀觀，建立更完整的人生價值判斷。 外界注意到簡愛追求自主，最後卻仍走入婚姻並育有子女，這被視為女性獨立與家庭價值並存。學者也指出，這種敘事與中國鼓勵結婚生育的背景相當契合。
精華 FAQ
《簡愛》在2026年秋季新學期起，正式編入九年級上冊語文教材，列為第四單元小說閱讀中的「整本書閱讀」書目，成為學生必讀內容之一。
教材重點放在簡愛如何在逆境中成長、建立獨立與自尊。北京日報則認為，這類經典能幫助學生抵抗短影音中的偏激婚戀觀，建立更完整的人生價值判斷。
外界注意到簡愛追求自主，最後卻仍走入婚姻並育有子女，這被視為女性獨立與家庭價值並存。學者也指出，這種敘事與中國鼓勵結婚生育的背景相當契合。
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