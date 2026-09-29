張繼科評男單最強仨：橫板直板 都是樊振東、馬龍和我

比賽中的張繼科。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

中國乒乓球國手張繼科 近日受訪，談到乒壇頂尖選手，他稱橫板最強三個人是樊振東 、馬龍 和他自己，並笑稱直板在內也應該是他們三個。

大眾網報導，張繼科評價男單最強三人的相關話題29日登上熱搜。近日一段採訪中，張繼科談到乒壇頂尖選手時表示，若以橫板選手來看，最強的三人為樊振東、馬龍和自己，並笑稱如果把直板選手也算進來，三人仍應是他們。

張繼科過去受訪時也曾談及樊振東，認為對方身上具備頂尖運動員特有的強者特質。他表示，一旦被樊振東超越，想要再回頭超越對方「完全不可能」，並稱從樊振東的眼神中，可以感受到對方強烈的進步渴望。

對於過去曾傳授樊振東「霸王擰」，張繼科表示，正向的傳幫帶是中國體育的傳統，並認為樊振東「完全具備一個頂尖運動員的潛力和素質」。

公開資料顯示，張繼科2002年進入中國國家二隊，2003年進入國家一隊，此後效力國家隊十餘年。樊振東則於2012年進入國家隊，兩人曾長期在國家隊共同訓練、比賽。

據體壇周報報導，張繼科過去在直播中也曾被問及自己與樊振東誰更強。他當時表示，兩人是隊友、好友，也是兄弟，沒有誰強誰弱，「為中國隊拿冠軍的都是強」。

張繼科曾在國際賽場取得多項成績，樊振東則是中國男子乒乓球代表隊的重要選手。此次張繼科談及乒壇頂尖選手的言論，在網路引發討論。

樊振東。(取材自大眾網)