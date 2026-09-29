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打破義大利製造傳統 Gucci推新款鞋 標「中國製造」

中國新聞組／北京29日電
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Gucci今年8月推出首款Demna設計的Men's Drip運動鞋，標示「中國...
Gucci今年8月推出首款Demna設計的Men's Drip運動鞋，標示「中國製造」，售價1050美元。（取材自每日經濟新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

Gucci在部分新款運動鞋上標註中國製造，引發外界對其義大利製造傳統的關注，但品牌強調此為特定技術需求所致，並未改變整體供應鏈布局。

奢侈品牌Gucci近日首次在部分運動鞋產品上標註「Made in China」，其中一款由新任創意總監Demna推出的首款運動鞋，售價高達1050美元（約人民幣7050元），引發外界對品牌「義大利製造」傳統的關注。

9月28日，《每日經濟新聞》記者瀏覽Gucci官網發現，Primavera系列兩款男士鞋履均標註「Made in China」。其中，8月上市的Men's Drip sneaker，是2025年加入Gucci的創意總監Demna推出的首款運動鞋，沙色及棕色GG帆布版本售價1050美元（約人民幣7050元）。

另一款Men's slip-on sneaker同樣在中國製造，黑色皮革版本售價950美元（約人民幣6380元）。Gucci表示，該產品因製造過程涉及特定技術要求，因此選擇在中國生產。

消息人士表示，這兩款鞋並不屬於Gucci鞋履產品線的低價檔位，此次選擇的中國合作方具備相應技術儲備及生產能力，符合產品所需的性能與品質標準。

該人士強調，義大利過去是、也將始終是Gucci生產模式與品牌身分的核心，絕大部分產品仍在義大利製造。除上述兩款產品外，Gucci官網其他標註產地的鞋履目前仍在義大利生產。

Gucci此前也表示，這與品牌選擇瑞士、日本供應商生產腕表和眼鏡的做法類似，並無將整體生產轉移出義大利的計畫。Gucci在「負責任的供應鏈」報告中披露，目前約95%的製造商位於義大利。

時尚行業分析師唐小唐表示，奢侈品供應鏈早已採取全球化分工，產品的原材料、零部件、製造及組裝可能分布在不同地區，最終產地標籤則依相關標準認定。她指出，中國長期是全球鞋履製造的重要基地，國際品牌透過中國供應商生產鞋履並非新現象。

此次Gucci選擇中國供應商，也引發對不同製造體系技術能力的討論。有報導指出，目前沒有證據表明，義大利製造商能以相同方式完成Demna設計鞋款所要求的產品特性。

Gucci此次生產端變化也發生在業績持續承壓之際。2026年第二季，Gucci銷售額約14億歐元，同比下降4%，雖較第一季8%的跌幅收窄，但已連續12個季度下滑。2025年全年銷售額為59.92億歐元，按可比口徑下降19%。

在業績壓力下，Gucci今年起調整產品及價格策略。巴克萊9月發布的報告顯示，Gucci繼8月在中國市場下調3%至4%的同款同價產品價格後，9月又在中國以外市場下調約1%至2%。

消息人士表示，Gucci近期降價主要針對上一代創意總監時期設計的少量產品，並非整體定價策略轉向。Gucci目前正調整產品架構、定價、產品品質及開發周期；生產選址決策與定價策略則相互獨立。

精華 FAQ

  • Gucci表示，這兩款鞋的製造過程涉及特定技術要求，因此選擇在中國生產，並非全面轉移產線。消息人士也指出，中國合作方具備相應技術儲備與生產能力。

  • 官網顯示，Primavera系列中的Men's Drip sneaker與Men's slip-on sneaker均標註Made in China。前者售價1050美元，後者黑色皮革版本售價950美元。

  • Gucci強調義大利仍是品牌生產模式與身分核心，絕大部分產品都在義大利製造，約95%製造商也位於義大利，這次只是依產品需求採取全球化供應鏈分工。

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