上海蔥油餅店法文「告別信」火出圈 背後有位特別食客

上海一家蔥油餅店，因一張休假通知意外登上熱搜。(取材自新聞晨報)

上海一家蔥油餅店，因一張特別的中秋 十一休假通知意外登上熱搜。該店門口同時貼出中文版與法文版告示，法文版特別標註給法國音樂劇演員Abi Bernadoth，讓網友直呼「這就是品牌摯友的待遇嗎？」不過，法文內容一度被解讀為老闆將永久離開上海，店家隨後澄清，只是暫時休假。

據新聞晨報報導，這家蔥油餅店位於上海文化廣場附近，因鄰近劇場，不少來上海演出的演員與劇迷都曾前往光顧。店老闆經營蔥油餅已有35年，目前這個攤位也開了7年，外國食客甚至占每日顧客約六成。

報導指出，法國音樂劇演員Abi Bernadoth因蔥油餅而與老闆夫婦成為好友。去年9月，法語音樂劇「莫里哀」在上海文化廣場中國首演，Abi在劇中飾演孔蒂親王，憑藉舞台表現受到不少中國劇迷關注。也是在那次演出期間，他愛上上海蔥油餅，並與這家小店結下緣分。

老闆回憶，Abi第一次到店時，自己其實並不知道對方是誰，後來經食客提醒，才得知他是音樂劇主演及法國知名演員。此後Abi經常光顧，雙方逐漸熟絡，老闆甚至曾特地跨城送餅，Abi的社交帳號也曾發布上海蔥油餅相關內容。

今年9月22日，Abi時隔一年再次抵達上海，落地後特地回到這家小店。他在影片中表示，自己的中文還不好，需要繼續學習，並透露這次將在上海停留10天。手拿蔥油餅的畫面，讓不少劇迷再次注意到這段「餅緣」。

然而老闆隨後因家中孩子訂婚，必須返回老家處理事情，為了讓Abi知道自己只是暫時離開，老闆將中文留言翻譯成法文並打印後貼在店門口。

中文原意是：「非常抱歉，因為老家有事，不能繼續留在上海陪伴你了，真心向你道歉，我們改日再聚。」但由於法文版本使用機器翻譯，部分網友讀後以為在「告別」，擔心蔥油餅店不再營業。

對此，老闆特地澄清，法文內容造成的「永別」感是翻譯誤解，自己只是暫時回老家，預計10月2日或3日回店繼續營業。他透露，Abi今年12月31日還會再到上海來，兩人仍有機會再次見面。

一張原本只是向朋友報平安的休假通知，意外串起上海小吃、音樂劇與跨國友誼，也讓這家原本在文化廣場附近低調經營的蔥油餅店突然受到全網關注。不少網友表示要專程前往「打卡」，看看究竟是什麼味道，能讓法國音樂劇演員如此念念不忘。