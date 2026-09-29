瀋陽丹頂鶴耍流氓 被捏嘴押送 那眼神說著「下次還來」

瀋陽森林動物園的丹頂鶴闖入店家搶零食，被工作人員合力「押送」回園內。（視頻截圖）

在傳統文化中，丹頂鶴向來是優雅、超然的「仙風道骨」象徵，然而近日在遼寧瀋陽，一隻丹頂鶴卻因在街頭大搖大擺「耍流氓」而意外暴紅。這隻來自瀋陽森林動物園的丹頂鶴，不僅大膽闖入路邊店家「零元購」搶零食，甚至還伸長脖子啄阻攔的店員，最終在兩名工作人員的合力「押送」下無奈返回。相關影片曝光後，其傲嬌又倔強的走姿迅速登上熱搜，網友笑稱：「仙氣濾鏡瞬間碎了一地。」

根據現場畫面顯示，這隻丹頂鶴當天態度十分囂張，挺著修長雙腿直接走進路邊一家商店。繞過貨架後，牠精準地用長喙勾住一包零食往門外拖，準備來場「零元購」。店員見狀連忙上前阻止並試圖抽回商品，未料這隻丹頂鶴完全不畏懼，反而迅速伸長脖子、展現強烈攻擊性，猛啄店員的手，逼得對方只能尷尬縮手，全然沒有「仙鶴」該有的優雅風度。

最終，兩名工作人員合力將其「請」出店家。在被捏嘴押送過程中，丹頂鶴被夾在中間，依然昂首挺胸、邁著不緊不慢的大長腿。雖然全程沒有劇烈反抗，但臨走前仍不忘回頭深情凝視被沒收的零食，歪著頭的神情滿是「下次還來」的倔強。網友紛紛調侃，這畫面簡直是「沒有一步是自願的」。

據附近居民與知情人士透露，這隻丹頂鶴早已是當地的「老熟人」。作為瀋陽森林動物園的「逃跑慣犯」，牠平時就經常偷偷溜出園區在街上溜達，有時蹲在路邊「看車」，有時在菜市場門口安靜站崗，甚至多次跨區跑去騷擾其他動物，被工作人員戲稱為「喜歡欺負同事的街溜鶴」。

這起「丹頂鶴耍流氓被押送」的事件，打破了大眾對珍稀鳥類的刻板印象，強烈的反差感帶來了滿滿的歡樂。有網友打趣留言：「頂著紅頂才肯走，難怪叫丹頂鶴！」、「表面仙氣飄飄，背地瞎叨叨耍流氓」。儘管場面十分搞笑，野生動物專家也提醒，丹頂鶴雖然外表討喜，但攻擊力不容小覷，民眾若在街頭偶遇這類「放風」的野生鳥類，仍應保持安全距離，切勿隨意餵食或刺激牠們，以免發生意外。