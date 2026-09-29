日中關係緊張下 Mister Donut上海店開幕重返中國

甜甜圈品牌Mister Donut示意圖。(Mister Donut提供)

在日中關係緊張下，源自美國、現由日本 企業經營的知名甜甜圈品牌Mister Donut，在2019年退出中國市場後，昨天藉由上海門市開幕重返中國市場。日媒報導，這家門市開幕時，現場已有100多人排隊等候購買。

共同社報導，經營Mister Donut的日本樂清（Duskin）公司社長大久保裕行昨天出席了上海門市開幕式。他向在場媒體表示，中國甜品市場成熟，加上遇到了「優秀的當地合作夥伴」，樂清因此決定重新進軍中國市場。

根據報導，Mister Donut重返中國的第1家門市，開設在上海一處大型商場內，專供外帶，共銷售25種產品，其中包括上海門市專有的香蕉味「波堤甜甜圈」等，價格為人民幣13至16元（約1.9至2.3美元）。而在開幕時，現場已有100多人排隊等候。

這一報導指出，在如今通貨緊縮趨勢持續的中國，日本餐飲連鎖店因高CP值而受到歡迎。樂清因此計畫，2029年底前將以上海為中心開設30家門市。

報導提到，Mister Donut曾於2000年在上海開設了第1家門市，極盛時曾在上海及杭州市擁有25家門市，但因客流量成長乏力和人力成本上漲，於2019年退出中國市場。但在中國以外，Mister Donut在台灣、香港及東南亞國家經營門市。