日中關係緊張下 Mister Donut上海店開幕重返中國
在日中關係緊張下，源自美國、現由日本企業經營的知名甜甜圈品牌Mister Donut，在2019年退出中國市場後，昨天藉由上海門市開幕重返中國市場。日媒報導，這家門市開幕時，現場已有100多人排隊等候購買。
共同社報導，經營Mister Donut的日本樂清（Duskin）公司社長大久保裕行昨天出席了上海門市開幕式。他向在場媒體表示，中國甜品市場成熟，加上遇到了「優秀的當地合作夥伴」，樂清因此決定重新進軍中國市場。
根據報導，Mister Donut重返中國的第1家門市，開設在上海一處大型商場內，專供外帶，共銷售25種產品，其中包括上海門市專有的香蕉味「波堤甜甜圈」等，價格為人民幣13至16元（約1.9至2.3美元）。而在開幕時，現場已有100多人排隊等候。
這一報導指出，在如今通貨緊縮趨勢持續的中國，日本餐飲連鎖店因高CP值而受到歡迎。樂清因此計畫，2029年底前將以上海為中心開設30家門市。
報導提到，Mister Donut曾於2000年在上海開設了第1家門市，極盛時曾在上海及杭州市擁有25家門市，但因客流量成長乏力和人力成本上漲，於2019年退出中國市場。但在中國以外，Mister Donut在台灣、香港及東南亞國家經營門市。
樂清指出，中國甜品市場已趨成熟，加上找到優秀的當地合作夥伴，因此決定重新進軍中國市場，先從上海開設首家門市。 門市位於上海大型商場內，主打外帶，開賣25種產品，包含上海店專有的香蕉味波堤甜甜圈，價格約人民幣13至16元，開幕時吸引100多人排隊。 品牌曾在2000年進入上海，後來擴至25家店，但因客流成長乏力與人力成本上升，於2019年退出；如今則計畫到2029年底以前以上海為中心開出30家門市。
精華 FAQ
樂清指出，中國甜品市場已趨成熟，加上找到優秀的當地合作夥伴，因此決定重新進軍中國市場，先從上海開設首家門市。
門市位於上海大型商場內，主打外帶，開賣25種產品，包含上海店專有的香蕉味波堤甜甜圈，價格約人民幣13至16元，開幕時吸引100多人排隊。
品牌曾在2000年進入上海，後來擴至25家店，但因客流成長乏力與人力成本上升，於2019年退出；如今則計畫到2029年底以前以上海為中心開出30家門市。
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