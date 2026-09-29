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「閃身步」、「狗熊哆嗦毛」刷屏 跳兩步…下一秒醫院報到

中國新聞組／北京29日電
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「閃身步」、「狗熊哆嗦毛」、「浪子踢球」等舞蹈動作近日在網路走紅，掀起一波模仿，醫院卻也多了許多病號。近日，多地醫院骨科、運動醫學科出現因跟風練習而受傷的年輕人，有人只是在原地扭身、轉換重心時，膝蓋就突然出現響聲，隨後疼痛、發軟、腫脹，檢查發現有十字韌帶拉傷甚至部分撕裂。

綜合澎湃新聞、新華社報導，「閃身步」、「狗熊哆嗦毛」等動作看似輕鬆有趣，卻隱藏運動傷害。其中，「閃身步」源自安徽花鼓燈舞蹈，是專業舞蹈訓練中的基本功。專業舞者完成動作時，需要核心、臀肌及大腿肌群協同發力，在快速移動中控制身體重心，讓膝關節維持穩定。但普通人模仿時，容易只學到動作外形，例如腳仍踩在地面，上半身卻猛然扭轉，核心力量又沒有跟上，突然改變的重心可能讓旋轉力量集中到膝關節，導致受傷。

浙江中醫藥大學附屬第二醫院推拿科主任芮康樂表示，這種情況可能使膝關節承受較大的剪切力，是前交叉韌帶非接觸性損傷的一種典型機制。特別是那些平時運動較少、肌肉力量不足或關節穩定性較差的人，如果沒有熱身就突然進行爆發式扭轉，受傷風險可能進一步增加。

容易受傷的不只膝蓋。成都市運動促進健康服務中心運動康復醫師李凱文表示，此前走紅的「科目三」包含腳踝快速、反覆內翻外翻，若平衡和節奏控制不當，容易造成踝關節損傷。中山大學孫逸仙紀念醫院運動醫學專家也提醒，頻繁內翻、擺動下肢會增加踝關節外側韌帶負擔，曾經崴過腳的人更容易再次受傷。

此外，大幅度、快速甩頭、扭腰及旋轉，也可能造成頸腰部負擔。芮康樂曾接診一名28歲街舞老師，因長期頻繁大幅甩頭，出現頸肩酸痛、僵硬及轉頭受限，檢查發現有頸肌慢性勞損和頸椎小關節紊亂。

「狗熊哆嗦毛」等舞蹈動作近日在網路上暴紅。
「狗熊哆嗦毛」等舞蹈動作近日在網路上暴紅。

醫師提醒，跟著影片學舞步不要一開始就挑戰「原版」，可先降低速度和幅度，逐步熟悉重心移動，再加入轉體、步伐。

如果練習時受傷，應立即停止運動。急性膝、踝等扭傷可先休息、冷敷、適度加壓並抬高患肢；若受傷時出現明顯「啪」聲，隨後關節腫脹、發軟、無法承重或疼痛持續加重，應及時到骨科或運動醫學科就診。運動中若出現胸痛、胸悶、心慌、大汗或暈厥，也應立即停止活動並及時就醫。

精華 FAQ

  • 因為這些動作看起來簡單，實際上常涉及快速扭轉、重心轉換與關節穩定控制。一般人若沒有核心力量、熱身與節奏控制，容易把壓力集中到膝蓋、踝關節或頸腰部，進而造成拉傷或韌帶損傷。

  • 閃身步原本是專業舞蹈基本功，需要核心、臀肌與大腿協同發力，讓身體在移動中維持穩定。一般人若只模仿外形、上半身猛扭而下肢未配合，旋轉力量就可能集中到膝關節，形成剪切力並傷到前交叉韌帶。

  • 應立刻停止運動，急性扭傷可先休息、冷敷、適度加壓並抬高患肢。若出現明顯啪聲、關節腫脹發軟、無法承重或疼痛加劇，應儘快到骨科或運動醫學科就診；若有胸痛、胸悶、心慌或暈厥，也要立即就醫。

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