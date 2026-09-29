我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈德遜河開挖新隧道 霍楚：跨越一代人的夢想

川習會落幕 台學者：美中進入敘事戰 台恐承擔最終代價

「跨省值得」 杭州女月花3000元、通勤2小時去上海工作

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
搭高鐵跨省上班成為許多年輕人的選擇。（取材自羊城晚報）
搭高鐵跨省上班成為許多年輕人的選擇。（取材自羊城晚報）

近日中國社群再掀起「跨省上班」的討論。浙江杭州臨平一名譚姓男子每天搭高鐵到上海上班，每月通勤費用3000多元（人民幣，下同，約445美元）；另一名女生小林算的也是同一筆帳：與其在上海承擔較高的房租和生活成本，不如多花時間通勤，「用時間換金錢」。

羊城晚報報導，這名譚姓男子每天清晨從臨平出發，搭乘高鐵前往上海，再轉乘地鐵，約上午9時前抵達公司，每月通勤費用3000多元。雖然這筆通勤費足以在上海租屋，但他認為與其住在上海偏遠地段、租小面積房屋，不如住在臨平，生活更有性價比。

除了譚男，杭州臨平還有其他上班族也過著同樣的通勤日子，從事廣告業的小林便是其中之一。她每天清晨5時30分起床，先開車前往地鐵站，再搭乘高鐵、地鐵，最後騎共享單車，整趟通勤單程約2個半小時。

據了解，小林原本在杭州濱江工作，每天搭地鐵往返，後來公司詢問她是否願意到上海辦公，待遇比在濱江工作更高，她計算過生活與通勤成本後，決定接受。

小林每天搭乘上午6時58分從臨平南站發車的G7556次列車，二等座票價59元，約1小時4分鐘後抵達上海虹橋站。下車後，她轉乘地鐵前往徐匯區的工作地點，車程約40分鐘，中途需要換乘一次，地鐵費4元。

小林每月花費3000多元，搭高鐵跨省從杭州臨平到上海上班。（取材自羊城晚報）
小林每月花費3000多元，搭高鐵跨省從杭州臨平到上海上班。（取材自羊城晚報）

抵達地鐵站後，小林再租用共享單車，騎行約2.5公里，約上午9時抵達公司，由於購買共享單車月卡，平均每天花費約1元。下午6時下班後，她通常搭乘19時10分從上海虹橋站出發的列車返回臨平，回程二等座票價79元。

如果遇到加班，小林最晚仍可搭乘21時19分的列車回家，但偶爾也會遇到車票賣完的情況，只能加價購買一等座。整體計算下來，她每月通勤費用約3000多元。

小林認為，雖然每天往返上海需要花費較長時間，但這樣的通勤方式並不算太累，在高鐵上的時間還可以休息、打盹。她算過這筆帳，與在上海租屋相比，住在臨平、拿上海的薪資仍具有吸引力。

她表示，臨平的生活成本低於上海，而且如果是在杭州市區上班，平時通勤也可能需要1至2小時，因此跨省到上海工作雖然距離更遠，但實際增加的時間並沒有想像中多。

精華 FAQ

  • 報導提到，除了每天搭高鐵往返上海的譚姓男子外，杭州臨平也有不少上班族採取相同模式，其中廣告業的小林最具代表性。

  • 她清晨5時30分起床，先開車到地鐵站，再搭高鐵轉地鐵，最後騎共享單車到公司，單程約2個半小時，約9時抵達。

  • 小林認為上海薪資較高，若在上海租屋生活成本更大，不如住臨平省下開支；她也覺得高鐵時間可休息，且杭州本地通勤同樣常耗1至2小時。

地鐵站 高鐵

上一則

火星曾是水世界？中國將製圖還原火星的前世今生

延伸閱讀

紐約教師上課先搶車位 提早1小時出門 甚至花100元求租

紐約教師上課先搶車位 提早1小時出門 甚至花100元求租
放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過

放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過
華人搭灰狗巴士橫跨美國「洛杉磯→紐約68小時」 她讚這點最值回票價

華人搭灰狗巴士橫跨美國「洛杉磯→紐約68小時」 她讚這點最值回票價
金山「太貴」住不起 僅三分之一工作者住城內

金山「太貴」住不起 僅三分之一工作者住城內

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查