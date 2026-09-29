「跨省值得」 杭州女月花3000元、通勤2小時去上海工作

搭高鐵跨省上班成為許多年輕人的選擇。（取材自羊城晚報）

近日中國社群再掀起「跨省上班」的討論。浙江杭州臨平一名譚姓男子每天搭高鐵 到上海上班，每月通勤費用3000多元（人民幣，下同，約445美元）；另一名女生小林算的也是同一筆帳：與其在上海承擔較高的房租和生活成本，不如多花時間通勤，「用時間換金錢」。

羊城晚報報導，這名譚姓男子每天清晨從臨平出發，搭乘高鐵前往上海，再轉乘地鐵，約上午9時前抵達公司，每月通勤費用3000多元。雖然這筆通勤費足以在上海租屋，但他認為與其住在上海偏遠地段、租小面積房屋，不如住在臨平，生活更有性價比。

除了譚男，杭州臨平還有其他上班族也過著同樣的通勤日子，從事廣告業的小林便是其中之一。她每天清晨5時30分起床，先開車前往地鐵站 ，再搭乘高鐵、地鐵，最後騎共享單車，整趟通勤單程約2個半小時。

據了解，小林原本在杭州濱江工作，每天搭地鐵往返，後來公司詢問她是否願意到上海辦公，待遇比在濱江工作更高，她計算過生活與通勤成本後，決定接受。

小林每天搭乘上午6時58分從臨平南站發車的G7556次列車，二等座票價59元，約1小時4分鐘後抵達上海虹橋站。下車後，她轉乘地鐵前往徐匯區的工作地點，車程約40分鐘，中途需要換乘一次，地鐵費4元。 小林每月花費3000多元，搭高鐵跨省從杭州臨平到上海上班。（取材自羊城晚報）

抵達地鐵站後，小林再租用共享單車，騎行約2.5公里，約上午9時抵達公司，由於購買共享單車月卡，平均每天花費約1元。下午6時下班後，她通常搭乘19時10分從上海虹橋站出發的列車返回臨平，回程二等座票價79元。

如果遇到加班，小林最晚仍可搭乘21時19分的列車回家，但偶爾也會遇到車票賣完的情況，只能加價購買一等座。整體計算下來，她每月通勤費用約3000多元。

小林認為，雖然每天往返上海需要花費較長時間，但這樣的通勤方式並不算太累，在高鐵上的時間還可以休息、打盹。她算過這筆帳，與在上海租屋相比，住在臨平、拿上海的薪資仍具有吸引力。

她表示，臨平的生活成本低於上海，而且如果是在杭州市區上班，平時通勤也可能需要1至2小時，因此跨省到上海工作雖然距離更遠，但實際增加的時間並沒有想像中多。