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亞運／新節目「時間」驚艷 中國花游隊集體項目奪金

中國新聞組／北京29日電
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9月28日，中國隊在混合團體自由自選比賽中。(新華社)
9月28日，中國隊在混合團體自由自選比賽中。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國花樣游泳隊在名古屋亞運集體項目以「時間」等三套節目穩定發揮，最終以857.5084分奪金，延續亞運六連冠紀錄。

日本名古屋亞運會花樣游泳比賽28日收官，由戴詩意、郭牧也、李岫宸、林彥含、林彥君、向玢璇、徐匯妍、章小優組成的中國隊，以總成績857.5084分贏得集體項目金牌，實現在亞運會該項目六連冠。

香港文匯報報導，今屆亞運會花游集體項目共有三個環節，分別為集體技巧自選、集體技術自選和集體自由自選。中國隊在頭兩日比賽發揮出色，先是26日的集體技巧自選，憑「秦俑魂」節目得到246.0977分占據榜首；27日的集體技術自選，中國隊以國產遊戲「黑神話：悟空」為主題，隊員們頭戴「金箍」化身「天命人」，以312.1990分繼續留守第一位。

到28日的集體自由自選，中國隊帶來新編排的作品「時間」。隊員們用利落的腿部動作模擬鐘表指針，刻畫出時間精準、銳利的特點；同時借助水中連貫的隊形與姿態變化，演繹時光連綿不絕、不斷消逝的流動感。一剛一柔的動作反差，讓抽象的時間擁有了具象的表達，中國隊結果在此項目取得299.2117分，最終以總成績857.5084分贏得金牌。

據報，中國隊為了打磨「時間」這套新節目，隊員們日復一日在水中訓練，每天泡在水中的時間長達數小時，最終才成就了令人驚嘆的完美演出。

隊員向玢璇賽後說：「『時間』這套節目是首次亮相國際賽場，也是本次比賽最大的挑戰。成套整體難度偏高，備戰和訓練過程中，我們也克服了不少困難。今次大家能夠穩定發揮、圓滿呈現整套動作，我想為團隊的每一個人點讚。」

中國隊主教練張曉歡，亦對隊員表現感到滿意：「我非常欣慰，隊員們真正把前期的訓練成果展現在了亞運賽場上。」

據報導，中國花樣游泳隊自2006年多哈亞運取得雙人、集體金牌後，至今亞運金牌再無旁落，都歸屬中國隊，對此張曉歡自豪地說：「中國花游的崛起，離不開一代又一代花游人的不懈努力。我始終認為，花游的希望不能斷層、傳承必須延續。一代代隊員接續奮鬥、薪火相傳，才能讓中國花游不斷突破、穩步向前。」

9月28日，在愛知·名古屋亞運會花樣游泳混合團體比賽中，中國隊奪得冠軍。(新華社...
9月28日，在愛知·名古屋亞運會花樣游泳混合團體比賽中，中國隊奪得冠軍。(新華社)

精華 FAQ

  • 中國隊在名古屋亞運花樣游泳集體項目總成績拿下857.5084分，擊敗對手奪得金牌，並成功完成亞運會該項目六連冠，延續長期稱霸地位。

  • 前兩項分別是集體技巧自選「秦俑魂」與集體技術自選「黑神話：悟空」，先後取得246.0977分和312.1990分，讓中國隊在總分上一直保持領先。

  • 「時間」是首次亮相國際賽場的新編排，隊員以腿部動作與隊形變化呈現鐘表與時間流動感，最終在自由自選拿下299.2117分，穩住總冠軍。

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