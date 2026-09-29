亞運乒乓球男單／王楚欽摘銀秒塞口袋：我最後1次亞運

9月28日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，林詩棟（左）戰勝王楚欽，奪得金牌。圖為兩人賽後合影。 (中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 王楚欽在名古屋亞運男單決賽以0比4輸給林詩棟，賽後摘銀牌塞入口袋引發關注，並罕見坦言長期疲憊、可能是最後1屆亞運。

日本 名古屋亞運會乒乓球男單決賽落幕，中國選手王楚欽 以0比4不敵隊友林詩棟，無緣衛冕。比賽結束後，他在頒獎台上的一個動作也引發關注。當時，銀牌被掛上脖子後沒多久，王楚欽便伸手將獎牌摘下，迅速塞進口袋並轉身走下台，這個短暫畫面隨即登上熱搜。此外，繼孫穎莎 表態「可能等不到下屆亞運」，王楚欽也在受訪時提到，這應該是自己最後一屆亞運會。

綜合媒體報導，這場男單決賽，王楚欽從開局便陷入被動。林詩棟以11比5、11比8、13比11、11比5連拿4局，首次參加亞運會的21歲小將直落4局擊敗衛冕冠軍，拿下男單金牌。對王楚欽而言，這也是本屆賽事第三度收下銀牌，此前他在男團、混雙項目同樣屈居亞軍。

9月28日，冠軍林詩棟（右）與亞軍王楚欽在頒獎儀式上握手致意。(新華社)

相較於上一屆杭州亞運會一人拿下四面金牌，這次的結果落差明顯。不過，真正引發外界關注的，是王楚欽賽後接受採訪時罕見談到自己的身心狀態。他直言：「林詩棟值得這個冠軍。」但談到自己時，卻說出一句令人意外的話：「現在打球一直在消耗，不知道為什麼現在打球一直在累。」

王楚欽表示，自世乒賽、世界盃之後，自己「找不到打球的感覺」，也逐漸找不到過去享受比賽的狀態。他強調，自己並不是在替失利尋找客觀理由，而是確實感受到長期累積的消耗。

9月28日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽(圖)對陣隊友林詩棟。(新華社)

他進一步說，現在的打球環境「沒那麼純粹」，這種狀態帶來的並非一次性的疲憊，而是長期、慢性的消耗。面對外界可能認為他是在為輸球找原因的聲音，王楚欽也提前回應：「若我要總結，感覺有人又要說我在找客觀原因，但真的不是這樣。」

而最受矚目的，是他親口談到亞運會生涯：「我覺得這確實是我最後一屆亞運會了。」他沒有把這句話說成高調告別，反而接著談到自己對職業生涯起伏的理解，認為乒乓生涯本來就是「螺旋式的有起有伏」，好的時候與不好的時候都需要接受。

王楚欽也表示，自己似乎正在走一條「別人之前沒有走過的路」，遇到的問題可能與過去的主力球員不太一樣，他說，這也是自己需要去好好思考和總結的。

另一方面，林詩棟則迎來職業生涯的重要時刻。這名21歲小將本屆亞運身兼男單、男雙、混雙及男團四項，最終拿下男單、男雙、混雙三金及男團銀牌。王楚欽賽後也肯定隊友，認為林詩棟能夠突破低迷、拿下冠軍，對中國乒乓球隊也是一個新的起點。

對國乒而言，這場決賽並非單純的新舊交替。一面是年輕隊友站上冠軍台，一面是王楚欽摘下銀牌、談及疲憊與人生下一道課題。名古屋亞運的這場0比4，留下的或許不只是一場勝負，更是王楚欽對自身狀態的一次公開剖白，以及國乒男隊持續競爭、調整與接棒的縮影。

9月28日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手林詩棟(圖)4比0戰勝隊友王楚欽，奪得冠軍。(新華社)