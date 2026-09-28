中秋表演「天女散花」 廣州景區女演員高空墜落骨折

女演員在高空吊環上表演，畫面可見其下方圍觀遊客眾多。(影片截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 廣州嶺南印象園一名女演員表演「天女散花宮燈秀」時自約3、4公尺高處墜落，造成小腿骨折，已送醫治療且無生命危險，相關節目目前停演，事故原因仍在調查。

廣州嶺南印象園一名女演員26日晚間表演「天女散花宮燈秀」時，疑在空中吊環翻身過程中失手，從約3、4公尺高處墜落，當場引發現場遊客驚呼。景區表示已第一時間將傷者送醫，相關節目目前已停演；當地應急管理部門證實，女演員小腿骨折，沒有生命危險。

網傳影片顯示，女演員當時在懸掛於高空的宮燈下方，以吊環進行表演，期間不斷變換動作。她在翻身轉換動作時疑似沒有抓穩，隨後從高處墜落，安全帶也隨之鬆脫。墜地後，女演員躺在地上，頭部仍有動作，其他演員及工作人員隨即上前查看情況。

女演員從高處墜落後倒地，現場工作人員隨即上前查看並協助處理。(影片截圖）

嶺南印象園工作人員27日表示，意外發生後已立即將演員送往醫院，具體情況由相關部門跟進。工作人員說，「天女散花宮燈秀」屬於節日期間安排的表演，平時並沒有演出，目前已經停演，其他表演則正常進行。

廣州市番禺區應急管理局工作人員表示，傷者為小腿骨折，目前仍在醫院接受治療，生命體徵平穩、沒有生命危險。轄區文旅等多個部門正在跟進處理，事故原因仍在調查。

嶺南印象園位於廣州市大學城小谷圍島南部，總占地面積16.5公頃，是4A級旅遊景區。中秋 小長假期間，景區推出包括非遺飛天宮燈秀、天女散花宮燈秀等演藝節目。

廣州嶺南印象園「天女散花宮燈秀」演員吊掛高空宮燈下方，進行吊環表演。（影片截圖）