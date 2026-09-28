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搭載豆包手機助手 NaviX Ultra玩「王者榮耀」遭無預警封號 官方致歉

中國新聞組╱北京28日電

搭載豆包手機助手的努比亞NaviX Ultra近日傳出遊戲使用異常，多名用戶反映，登入「王者榮耀」或進行匹配對戰時，被提示「設備環境異常」並強制下線。豆包手機助手回應，助手未對騰訊遊戲系統進行任何操作，AI也不存在違規點擊、外掛或模擬行為，並對此致歉；騰訊客服則表示已收到相關反饋，安全團隊正在核查。

豆包手機助手團隊表示，24日陸續收到玩家反映。經確認，助手全程未對騰訊遊戲系統進行操作，目前仍與騰訊相關方溝通，但截至當時尚未收到明確回覆。豆包建議用戶暫時不要在NaviX Ultra上反覆登入「王者榮耀」，若帳號遭封禁，可透過遊戲官方客服申訴。

新黃河報導，NaviX Ultra安裝「王者榮耀」後可以正常登入並進入對局，但短暫遊玩後收到封號提示，處罰原因為「使用第三方輔助工具」，處罰時間為「封號1分鐘」。值得注意的是，測試期間記者並未開啟手機GUI功能。

詢問騰訊客服，客服表示，該次處罰發生於當日下午5時49分左右，目前已結束，帳號恢復正常使用。對於是否針對NaviX Ultra設置限制，客服表示收到不少該機型玩家的類似反饋，但具體檢測邏輯涉及安全識別資訊，無法完整說明；相關情況已提交安全團隊跟進，將結合帳號行為數據進一步核查。

此次爭議也涉及豆包手機助手的GUI自動操作能力。簡單而言，AI可辨識App介面上的文字、按鈕及輸入框，再透過點擊、滑動等方式代替用戶完成操作。不過，這種跨App操作能否使用，也取決於應用本身的限制與授權。

據報導，NaviX Ultra由努比亞與字節跳動聯合研發，搭載豆包手機助手，主打透過端側大模型實現跨應用自主操作。豆包9月14日同步推出「屏幕自動化操作聲明協議」（SAEP），讓第三方App自主表明是否允許AI代操作。此次「王者榮耀」事件，後續仍有待雙方核查結果釐清。

精華 FAQ

  • 多名用戶登入或匹配對戰時，被系統提示「設備環境異常」並強制下線，部分測試帳號甚至出現以「使用第三方輔助工具」為由的1分鐘封號。

  • 豆包手機助手表示，助手全程未對騰訊遊戲系統進行任何操作，也不存在違規點擊、外掛或模擬行為，並已向受影響用戶致歉，同時建議暫停反覆登入。

  • 騰訊客服稱已收到不少該機型玩家的相關反饋，安全團隊正在核查處罰與檢測邏輯，並表示會結合帳號行為數據進一步確認是否為誤判。

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