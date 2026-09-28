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飛機迫降、電車沒電 李克勤內蒙演唱上演「人在囧途」

中國新聞組／北京28日電
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李克勤內蒙包頭演唱會遲到約2小時，登台後連忙道歉。（取材自新民晚報）
李克勤內蒙包頭演唱會遲到約2小時，登台後連忙道歉。（取材自新民晚報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李克勤因極端天氣與交通延誤，趕場18小時仍遲到約2小時。
  • 重點二：原本買票入場的草根歌手侯浪臨時救場，獨唱近20首撐住全場。
  • 重點三：李克勤凌晨登台道歉致謝，現場觀眾多數體諒且未有人退票。

在內蒙古自治區包頭市舉辦的「紀元回聲拼盤演唱會」上，壓軸嘉賓李克勤上演現實版「人在囧途」，他稱他搭乘的飛機因受極端天氣影響中途迫降，改坐電車又半路沒電，全程18小時極限趕場，演唱會仍遲到約2小時。原本購票入場的草根歌手侯浪臨危受命，獨自撐場連唱近20首歌曲近兩小時，穩住了3萬人的現場氣氛，驚豔全場，神救援反而讓侯浪火了。李克勤則在次日凌晨登台向觀眾道歉。

據新民晚報報導，紀元回聲演唱會於9月26日19時30分開演，參演歌手包含李克勤、陳慧嫻、齊秦、孟庭葦、鄭智化、李麗芬。在現場，前面五位歌手演唱完畢後，因李克勤趕路延誤，臨時安排歌手侯浪登台救場，連唱近20首歌。

李克勤遲到約2小時抵達，趕路途中，李克勤曾通過視頻告知大家，自己正搭乘出租車，會盡快趕赴現場。次日0時30分許，李克勤登上舞台，向現場觀眾躬身致歉，接連說了六、七聲 「對不起」。

他解釋，自己早上6點鐘就從家裡出發，先從深圳去到徐州，再從徐州飛往呼和浩特。受天氣影響，飛往呼和浩特的航班迫降到山西太原。抵達太原時已是傍晚5點，他們一行人隨即乘車趕往包頭，但是乘坐的電車行駛途中沒電，只能臨時換乘出租車。從傍晚5點到登台，他一直沒有吃飯，也沒來得及上廁所，他在出租車上化妝、整理造型。雖然自己遲了一點，但是非常有誠意來到這裡的，他準備了多首歌曲要獻給現場觀眾。

有現場粉絲在網上發布視頻，懷裡抱著熟睡的兒子。他視頻裡說： 「孩子等李克勤等得都睡著了，我們包頭人民夠不夠意思？」自己當晚8點抵達演唱會現場，等到0時30分李克勤登場，整場演出結束已是凌晨1點多，「他一路車馬勞頓趕到包頭，現場也誠懇道歉，確實是人在囧途，我們能體諒。大家一直等到最後，沒人離場，也沒有人要求退票。」

在李克勤趕路期間，歌手侯浪登台救場。無論在現場，還是在網上，都受到了大家的認可。

侯浪表示，自己原本買了票看演出，沒想到被導演叫去救場。他說自己毫無準備，有什麼歌唱什麼歌。3萬人的演出這還是第一次，之前最多是五、六千人，但當時考慮不了那麼多，只能盡量做到最好。

演出結束後，侯浪收穫大量稱讚。他表示自己本來也是一個草根，能夠幫助演出順利完成，內心也有自豪和驕傲。「能和偶像同台是我的榮幸，演出結束後他說很感謝，我們擁抱了至少十幾秒鐘。」

內蒙古自治區包頭市舉辦的「紀元回聲拼盤演唱會」。（取材自新民晚報）
內蒙古自治區包頭市舉辦的「紀元回聲拼盤演唱會」。（取材自新民晚報）

精華 FAQ

  • 他表示自己從深圳出發後，原定飛往呼和浩特的航班因極端天氣迫降太原，之後轉乘電車又半路沒電，只能改搭出租車趕往包頭，最終延誤約2小時。

  • 李克勤趕路期間，主辦方臨時請已買票入場的侯浪救場，他在毫無準備下連唱近20首歌、撐了近2小時，成功穩住3萬人現場氣氛。

  • 多數觀眾表示體諒李克勤的趕路辛苦，願意等到凌晨看他登台致歉與演出，整場幾乎沒有人離場，也沒有人提出退票，反而稱讚侯浪的神救援。

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