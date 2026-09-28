背包、現金、充電寶…張雪機車團隊赴義大利 大巴上多人被盜

張雪機車團隊赴義大利觀賽，乘坐大巴失竊多人財物被盜。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 張雪機車近200人團隊赴義大利觀賽期間，大巴遭人闖入。

張雪機車近200人團隊赴義大利觀賽期間，大巴遭人闖入。 重點二： 多名成員背包、現金、相機與充電寶等隨身財物失竊。

多名成員背包、現金、相機與充電寶等隨身財物失竊。 重點三：事件已報警交由義大利警方處理，損失仍待進一步釐清。

中國摩托車製造品牌張雪機車 團隊近日赴義大利 觀看世界超級摩托車錦標賽（WSBK）比賽，卻在當地遭遇盜竊事件。據看看新聞報導，團隊乘坐的大巴車遭人闖入，多名成員隨身財物被盜，團隊事後已向當地警方報案。

據團隊成員發布的視頻，失竊物品包括個人背包、換洗衣物、運動相機、現金、充電寶，以及部分車手親筆簽名紀念品等。目前案件已交由義大利警方處理，具體失竊經過及損失金額仍有待進一步調查。

此次事件發生之際，張雪機車近200人團隊正在義大利克雷莫納觀賽。9月26日，2026年WSBK義大利站WorldSSP組別第一回合正賽舉行，代表張雪機車出戰的法國車手瓦倫丁·德比斯以第四名完賽，距離領獎台僅0.134秒。另一名車手卡里卡蘇洛則在比賽中摔車，未能完成賽程。

本賽季義大利克雷莫納站為第10站賽事，德比斯此前排位賽取得第八名，正賽由第三排發車。比賽開始後因車手碰撞一度出示紅旗，重新發車後賽程縮減至13圈。最終西班牙車手阿爾科巴奪冠，阿雷納斯及法里奧利分列第二、三名，德比斯落後冠軍0.822秒。

張雪此次率團赴義大利，也兌現了此前公開作出的「包機觀賽」承諾。五個月前，張雪接受央視採訪時曾表示，如果車隊成績向好，將帶領研發人員及核心合作夥伴到義大利現場觀看WSBK賽事。9月24日晚，近200人團隊從重慶乘包機出發，包括項目研發人員、企業骨幹、贊助商及高管等，張雪的兒子張擎天亦隨行。整個行程共五天，費用由公司承擔。

據極目新聞報導，張雪機車核心研發負責人鄧連松表示，員工平時工作辛苦，此次能到現場觀看自己參與研發的摩托車參賽，「心情肯定不一樣」。

另據九派新聞報導，演員李亞鵬亦受張雪邀請前往義大利，並在賽後出席團隊聚餐。雙方此前因張雪機車復刻賽車公益拍賣建立聯繫。今年4月，張雪機車曾拍賣一台與WSBK奪冠戰車1：1復刻的賽車，所得款項全部捐贈嫣然天使基金，用於唇顎裂患兒救助。

WSBK義大利克雷莫納站第二回合正賽9月27日晚間舉行。團隊在海外觀賽期間遭遇失竊，也引發網友對赴義大利旅遊及觀賽期間防盜安全的關注。

張雪機車團隊赴義大利觀賽，乘坐大巴失竊多人財物被盜。（視頻截圖）