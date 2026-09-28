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背包、現金、充電寶…張雪機車團隊赴義大利 大巴上多人被盜

中國新聞組／北京28日電
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張雪機車團隊赴義大利觀賽，乘坐大巴失竊多人財物被盜。（視頻截圖）
張雪機車團隊赴義大利觀賽，乘坐大巴失竊多人財物被盜。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：張雪機車近200人團隊赴義大利觀賽期間，大巴遭人闖入。
  • 重點二：多名成員背包、現金、相機與充電寶等隨身財物失竊。
  • 重點三：事件已報警交由義大利警方處理，損失仍待進一步釐清。

中國摩托車製造品牌張雪機車團隊近日赴義大利觀看世界超級摩托車錦標賽（WSBK）比賽，卻在當地遭遇盜竊事件。據看看新聞報導，團隊乘坐的大巴車遭人闖入，多名成員隨身財物被盜，團隊事後已向當地警方報案。

據團隊成員發布的視頻，失竊物品包括個人背包、換洗衣物、運動相機、現金、充電寶，以及部分車手親筆簽名紀念品等。目前案件已交由義大利警方處理，具體失竊經過及損失金額仍有待進一步調查。

此次事件發生之際，張雪機車近200人團隊正在義大利克雷莫納觀賽。9月26日，2026年WSBK義大利站WorldSSP組別第一回合正賽舉行，代表張雪機車出戰的法國車手瓦倫丁·德比斯以第四名完賽，距離領獎台僅0.134秒。另一名車手卡里卡蘇洛則在比賽中摔車，未能完成賽程。

本賽季義大利克雷莫納站為第10站賽事，德比斯此前排位賽取得第八名，正賽由第三排發車。比賽開始後因車手碰撞一度出示紅旗，重新發車後賽程縮減至13圈。最終西班牙車手阿爾科巴奪冠，阿雷納斯及法里奧利分列第二、三名，德比斯落後冠軍0.822秒。

張雪此次率團赴義大利，也兌現了此前公開作出的「包機觀賽」承諾。五個月前，張雪接受央視採訪時曾表示，如果車隊成績向好，將帶領研發人員及核心合作夥伴到義大利現場觀看WSBK賽事。9月24日晚，近200人團隊從重慶乘包機出發，包括項目研發人員、企業骨幹、贊助商及高管等，張雪的兒子張擎天亦隨行。整個行程共五天，費用由公司承擔。

據極目新聞報導，張雪機車核心研發負責人鄧連松表示，員工平時工作辛苦，此次能到現場觀看自己參與研發的摩托車參賽，「心情肯定不一樣」。

另據九派新聞報導，演員李亞鵬亦受張雪邀請前往義大利，並在賽後出席團隊聚餐。雙方此前因張雪機車復刻賽車公益拍賣建立聯繫。今年4月，張雪機車曾拍賣一台與WSBK奪冠戰車1：1復刻的賽車，所得款項全部捐贈嫣然天使基金，用於唇顎裂患兒救助。

WSBK義大利克雷莫納站第二回合正賽9月27日晚間舉行。團隊在海外觀賽期間遭遇失竊，也引發網友對赴義大利旅遊及觀賽期間防盜安全的關注。

張雪機車團隊赴義大利觀賽，乘坐大巴失竊多人財物被盜。（視頻截圖）
張雪機車團隊赴義大利觀賽，乘坐大巴失竊多人財物被盜。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 團隊在義大利克雷莫納觀賽期間，所乘大巴車遭人闖入，造成多名成員的隨身財物被盜，事後已向當地警方報案處理。

  • 據團隊成員發布的影片，失竊物品包含個人背包、換洗衣物、運動相機、現金、充電寶，以及部分車手親筆簽名紀念品等。

  • 張雪機車此次兌現包機觀賽承諾，近200人赴義大利看WSBK；車手德比斯在WorldSSP第一回合拿下第4名，距頒獎台僅0.134秒。

義大利 張雪機車

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