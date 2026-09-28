中國第1人 生物研究員王丁長江江豚獲物種保護國際獎

全球人道協會總裁兼首席執行官Robin R. Ganzert博士（右）為王丁研究員頒獎。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王丁獲頒2026年度沃爾夫岡・基斯林物種保護國際獎，成中國首位得主。

王丁獲頒2026年度沃爾夫岡・基斯林物種保護國際獎，成中國首位得主。 重點二： 其研究推動長江江豚與瀕危小型鯨類保護，建立三位一體保護體系。

其研究推動長江江豚與瀕危小型鯨類保護，建立三位一體保護體系。 重點三：長江江豚數量回升至1426頭，中國方案也已推廣至多國。

2026年度沃爾夫岡・基斯林物種保護國際獎頒獎典禮日前在美國華盛頓國家新聞俱樂部舉行。中國科學院水生生物研究所研究員王丁獲頒該獎項，這是該獎項自2022年設立以來，中國人首次獲得提名並榮膺桂冠。

極目新聞報導，現場宣讀的頒獎詞寫道，王丁作為中國傑出的水生生物學家，其開創性的研究指導了長江江豚及其他瀕危小型鯨類物種的保護工作，深刻影響了致力於拯救這些物種的國家和國際戰略。

王丁深耕長江淡水豚類、中國沿海鯨類科學研究和保護實踐40餘年，是該領域國際公認的領軍科學家。他長期主持長江豚類全流域、系統性生態科學考察，精準釐清白鱀豚、長江江豚種群演變與瀕危的機理和現狀，為科學推進長江大保護等國家重大戰略的出台實施提供了關鍵、權威的科學依據。作為科研團隊承先啟後的核心，他帶領幾代研究者持續攻堅，從理論和實踐層面創立了就地保護、遷地保護、人工繁育三位一體的長江豚類綜合保護體系。

據報導，在科研實踐中，王丁率領團隊為長江幹流、鄱陽湖和洞庭湖長江江豚種群保護提供了有力科學支撐，整合各方力量在湖北長江天鵝洲故道、何王廟—湖南集成故道、老灣故道等天然水域建成遷地保護和野化放歸群體；同時突破多項核心技術限制，實現全球首例人工飼養長江江豚的成功繁育，構建起穩定的保護生物學研究群體。

在國家有關部門領導下，通過跨部門跨行業協同保護，王丁及其團隊的工作遏制了過去數十年長江江豚種群快速衰退的趨勢。2025年長江江豚全流域專項科學考察結果顯示，長江江豚自然種群最新數量為1426頭，較2017年的1012頭增長超40%，完成了從「快速衰退」到「止跌回升」再到「穩中有升」的歷史性轉變。

目前，淡水豚類保護「中國方案」，已在柬埔寨、孟加拉等國推廣應用，提升了中國生態文明建設的國際影響力。

9月27日，剛剛返回武漢的王丁表示，「這個獎項不僅是我們團隊的榮譽，也體現了國際社會對我們團隊工作乃至中國生態環境保護事業的充分肯定。」王丁說，這份榮譽屬於一代代接續奮鬥的長江豚類保護工作者，屬於所有為長江生態保護付出努力的人。

沃爾夫岡·基斯林物種保護國際獎是一項享有盛譽的全球大獎，以物種保護領軍人物沃爾夫岡・F・基斯林命名，由全球人道協會授予，每年頒發一次、每次僅一人獲獎，旨在表彰突破專業邊界、推動物種保護科研進步、能夠提出國際落地性創新方案的從業者。