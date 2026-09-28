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亞運／陳圓將110米欄挫日選手奪金 霸吼「who is the first」

中國新聞組／北京28日電
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9月27日，在2026愛知·名古屋亞運會田徑男子110米欄決賽中，中國選手陳圓將...
9月27日，在2026愛知·名古屋亞運會田徑男子110米欄決賽中，中國選手陳圓將以13秒15摘得金牌。圖為陳圓將在比賽後歡呼。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳圓將以13秒15奪下男子110米欄金牌。
  • 重點二：中國隊時隔1屆重奪亞運男子110米欄冠軍。
  • 重點三：他賽後怒吼慶祝，並指控日本選手態度傲慢。

2026年愛知·名古屋亞運會田徑賽事9月27日繼續進行，20歲中國選手陳圓將在男子110米欄決賽跑出13秒15，擊敗日本選手村竹拉希德，以0.14秒優勢奪得金牌，為中國隊時隔一屆重奪該項目亞運金牌。另一名中國選手劉俊茜比賽期間摔倒，未能完成比賽。

鳳凰網體育報導，陳圓將奪冠後情緒激動，他拍打胸前國旗，並向攝影鏡頭招手示意「Come here」，隨後對著鏡頭怒吼：「Who is the first？China！」以此慶祝自己的亞運首金。賽後接受採訪時，他表示，這句話「算是對所有人說的」，希望通過這種方式宣洩比賽後的情緒。

賽後，陳圓將在接受採訪時，效仿巴黎奧運會的潘展樂，公開告狀投訴日本對手的傲慢無禮。

陳圓將透露，預賽結束後觀看日本電視台直播時，看到日本選手村竹拉希德的畫面旁邊已掛上一枚金牌，令他「有一點氣憤」，認為對方似乎沒有把中國選手當回事。

他又表示，決賽前在熱身場，他曾主動向兩名日本選手打招呼，但對方沒有回應。「不知道是沒看見，還是故意忽視我」，他說，當時內心有些憤怒，因此決賽時「帶著一點小小情緒」。不過，他並未說明兩名選手是否確實有意忽視自己。

比賽中，陳圓將從起步便保持競爭位置，最終以13秒15率先衝線。村竹拉希德以13秒29獲得銀牌。這場勝利也讓中國隊重新奪回男子110米欄亞運金牌。

男子110米欄曾是中國田徑的傳統優勢項目。資料顯示，從1974年至2018年，中國隊在參加的12屆亞運會中，除1982年未能奪冠外，其餘賽事均取得金牌，曾創下該項目亞運九連冠紀錄。中國亦曾培養出劉翔等世界級110米欄選手。

杭州亞運會上，中國隊未能延續該項目的金牌紀錄。如今陳圓將在名古屋亞運會奪冠，重新為中國隊拿下這枚金牌。

賽後，陳圓將還透露，自己缺席了哥哥陳圓強前一天在山東舉行的婚禮。他表示家人一直支持自己的訓練和比賽，哥哥結婚、自己奪得亞運金牌，對父母而言是「雙喜臨門」，並向哥哥送上新婚祝福。

9月27日，在2026愛知·名古屋亞運會田徑男子110米欄決賽中，中國選手陳圓將...
9月27日，在2026愛知·名古屋亞運會田徑男子110米欄決賽中，中國選手陳圓將以13秒15摘得金牌。（中新社）

精華 FAQ

  • 陳圓將在2026年愛知·名古屋亞運會男子110米欄決賽跑出13秒15，以0.14秒優勢擊敗日本選手村竹拉希德，成功奪得金牌。

  • 他拍打胸前國旗、招手示意鏡頭靠近，隨後怒吼「Who is the first？China！」，表示想藉此宣洩比賽後的情緒，也是在向外界強調自己與中國隊的勝利。

  • 陳圓將稱預賽看直播時，曾見到對手畫面旁已掛金牌，讓他感到有些氣憤；決賽前打招呼未獲回應，也讓他覺得對方可能忽視自己，因此帶著情緒上場。

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