亞運／怕搶跑起步晚…吳豔妮百米欄摘銅 淚評自己100分

中國選手吳豔妮27日在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米欄決賽中，為中國隊摘得銅牌。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 吳豔妮在亞運女子100米欄決賽奪銅，終結三年前遺憾。

吳豔妮在亞運女子100米欄決賽奪銅，終結三年前遺憾。 重點二： 她坦言起跑仍怕搶跑，但全程拚戰到終點並站上頒獎台。

她坦言起跑仍怕搶跑，但全程拚戰到終點並站上頒獎台。 重點三：賽後她落淚表示戰勝了自己，並盼未來再衝最高領獎台。

27日晚，吳豔妮在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米欄決賽中為中國隊摘得銅牌，沒有讓三年前的遺憾重演。賽後吳豔妮潸然落淚，「今天我戰勝了以前的自己，我給自己打滿分。」她說。

新華社報導，杭州亞運會女子100米欄決賽中，吳豔妮和印度 選手亞拉吉分別被判定搶跑犯規，兩人均向裁判提出抗議，經過與裁判溝通交涉後都回到了起跑線上並完成比賽。賽後，第二個撞線的吳豔妮成績被取消。

重回亞運賽場，吳豔妮在當晚決賽中跑出13秒12，排名第三，日本 選手福部真子摘得金牌。拿到這枚銅牌後，她把積累的情緒宣洩出來。

中國選手吳豔妮在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米欄決賽中，為中國隊摘得銅牌。（新華社）

「這次決賽，我告訴自己『只專注於自己的跑道』。我要盡全力，我豁出去了，能比成什麼樣子就比成什麼樣子。」賽後吳豔妮潸然落淚，「今天我站上領獎台披上國旗，從剛才披上國旗的那一刻到現在，我都不願意把國旗取下來……只有團隊、朋友和家人，才知道我一路走來經歷了些什麼」，「今天我戰勝了以前的自己，我給自己打滿分。」她說。

吳豔妮坦言，對比三年前，自己如今在體能、身體狀態與競技表現上確實存在差距，「每天訓練完身體反應都特別大，身體有點扛不住，無力感很強。」吳豔妮在備戰亞運會曾說；但這場百米比賽，她堅持跑完了全程。起跑階段她處在末位，但她沒有在賽道上放棄，拚到了終點。

當晚決賽，吳豔妮在起跑階段是最後一個衝出的，一路追趕直至第三個衝過終點。當被問及起步就落後的原因，她回答：「還是有些怕搶跑。」

「從三年前那一天到現在，已經有1000多天了。我一直告訴自己『要從失敗當中去成長』。」她說，「這場比賽，我沒有因為以前比賽的陰影而退縮。可能也是老天爺在鞭策我，想讓我在這個項目上跑得更久，我也會繼續跑下去的，我還是很想站上最高領獎台。」

台灣「跨欄甜心」張博雅（左）27日晚間在亞運女子100公尺跨欄決賽跑出13秒17，與拿下銅牌的中國選手吳豔妮（右）僅差0.05秒，本屆亞運以第4名作收。（中央社）